Nueva edición del cheque bebé de Torrent

Un total de 24 establecimientos del municipio se han adherido a la nueva edición del Cheque Bebé convocada por el Ayuntamiento de Torrent, la ayuda destinada a las familias empadronadas en la ciudad que hayan tenido por nacimiento o adopción un hijo o hija en los años 2020, 2021 y 2022; no obstante, cabe destacar que no se concederá esta subvención en caso de que el bebé no haya nacido todavía en el momento en que finalice el plazo de concesión, el próximo mes de mayo, ya que se correspondería con las ayudas del próximo ejercicio. Igualmente, sólo podrán solicitar el Cheque Bebé las familias empadronadas en Torrent con al menos 12 meses de antelación al nacimiento o la adopción, siendo requisito indispensable que el niño o la niña también esté empadronado en la ciudad.

Como novedad este año, la subvención se otorgará a través de una tarjeta cargada con una dotación única de 125 euros, que podrá ser empleada exclusivamente en los establecimientos adheridos a esta iniciativa, al igual que se ha hecho en la campaña ‘Tarjeta +25’. De esta manera, el Cheque Bebé, además de representar una ayuda económica directa para lo beneficiarios, potencia, a su vez, el comercio local, ya que la cuantía recibida de esta ayuda será invertida en los comercios de puericultura, productos farmacéuticos y alimentación infantil que se han adherido a esta campaña (pueden consultarse en www.torrent.es). De forma que, al mismo tiempo que se fomenta desde el consistorio la proximidad con la ciudadanía, se favorece e impulsa el comercio local.