Alboraia acollirà la XXIII Trobada Poetes en Xarxa

La XXIII Trobada Poetes en Xarxa tindrà la seua seu a Alboraia els dies 1 i 2 d'abril. Més de 60 poetes de tot el territori nacional es donaran cita en la localitat de l'Horta Nord.

Aquesta iniciativa va sorgir en 2009 amb la idea del poeta canari José Alberto Socorro-Noray, que escrivia un blog de poesia en el qual va anar contactant i fent amistat amb altres poetes. En aqueix any, un grup de més de 25 poetes es va reunir en el mític Café Gijón de Madrid, i es va decidir celebrar la trobada dues vegades a l'any, a la primavera i tardor.

La trobada és actualment un dels esdeveniments que reuneix el major nombre de poetes contemporanis nacionals a Espanya, i la seua seu va variant en cada edició, l’anterior va ser a Toledo. Enguany l'amfitriona és Alboraia, gràcies a la iniciativa del poeta nascut en la localitat, Miguel Martí, que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alboraia.

En les diferents Trobades de Poetes en Xarxa també es publica una antologia poètica amb els poemes inèdits que es poden escoltar en els diferents recitals. La temàtica i la participació és lliure, i en aquesta edició es compta amb més de 60 poetes participants.

L'1 d'abril se celebrarà una recepció per a tots i totes les persones visitants, i el 2 d'abril tindran lloc els recitals. El primer recital serà a les 10.00 en la plaça de la Constitució i el segon a les 11.30 en la plaça de la Senyoria. L'Ajuntament d'Alboraia ha facilitat un autobús per al desplaçament entre els dos nuclis. Per a finalitzar, se celebrarà un gran recital a les 16.45 a l'Auditori Municipal, i més tard els i les participants tindran un sopar en el centre d'esdeveniments de l'Hotel Olympia.

La portada de l'antologia poètica d'aquesta edició ha sigut creada pel pintor Modesto Trigo Trigo (Fundación Arcilla), i podrà consultar-se a la Biblioteca Pública Municipal. També hi ha una presència important de poetes locals, com el ja esmentat Miguel Martí, i altres poetes valencians, com els provinents de les agrupacions poètiques Torrent de Paraules o Xirivella Aparaulada, entre altres.