La Biblioteca Municipal de Burjassot culminà dimarts per la vesprada, en la Casa de Cultura, les activitats que estava desenvolupant al voltant del Dia Mundial de la Poesia amb un recital de cal·ligrames. Xiquets i xiquetes de dos i tres anys foren els grans protagonistes d’una trobada en la qual jugant, a través de la imatge, la paraula i la varietat tipogràfica reunides en una sèrie de làmines, s’acostaren al gènere líric per antonomàsia: la poesia. Durant la sessió tingueren la oportunitat d’acolorir els cal·ligrames que les monitores de la Biblioteca Infantil abans els llegiren. Com a colofó de la trobada, tant entretingudes com il·lustratives, arribaren les endevinalles.