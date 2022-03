Catarroja llança l’Escola de Pascua

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Catarroja oferirà l’Escola de Pasqua per als xiquets i xiquetes des de segon cicle d’infantil fins a sisé de primària i la matrícula es podrà fer telemàticament fins al 7 d’abril a la seu electrònica de l’Ajuntament. D’altra banda, també es pot sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de Catarroja i fer el tràmit de forma presencial. Les places, que són limitades, s'assignaran per rigorós ordre d'entrada.

“Aquesta activitat naix per a donar resposta a la necessitat de cuidar i atendre de forma segura i lúdica als més menuts en el seu període vacacional i facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. L’Ajuntament ha apostat sempre per aquesta activitat que s’ha demostrat com un espai segur i de trobada on les famílies repetixen any rere any” ha assenyalat el regidor de Joventut, Miquel Verdeguer

L’escola que enguany tindrà el lema ‘Educació ambiental, els arbres per a la vida’ es realitzarà del 19 al 22 d’abril, amb un horari de 9 a 14 hores al centre Joan XXIII de Catarroja. Aquesta escola naix amb un doble objectiu, per una banda oferir una oferta d’oci, cultural i social a la xicalla, on puguen desenvolupar les seues habilitats socials, cognitives i psicomotrius de cada participant i, per altra, ajudar a les famílies a poder conciliar la vida laboral i la familiar davant el tancament per vacances dels centres docents.

Aquest programa d’Escoles Vacacionals municipals és un espai segur on els més menuts podran gaudir d’un ambient lúdic amb un preu únic que continua sent de 18,20 euros. Per a més informació i consultes es pot contactar via telemàtica al correu juventud@catarroja.es o al 961 27 44 41.