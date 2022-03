Àmplia programació de tallers, xarrades i espectacles per a infantil, primària i secundària

La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Puçol i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports (amb la subvenció per a realitzar activitats de suport educatiu en la població escolar de 3 a 18 anys) han programat una sèrie de xarrades, tallers i espectacles en els centres educatius d'infantil, primària i secundària dels col·legis públics i el concertat: La Milotxa, Bisbe Hervàs, Jaume I, Lluís Vives, Virgen al Pie de la Cruz i l'Institut d'Educació Secundària.

El programa ha començat en la primera quinzena de març amb tallers per a 4t d'ESO i cicles formatius centrats en la prevenció de la violència de gènere, tant en l'institut com en Virgen al Pie de la Cruz.

Melisa Ruiz és l'encarregada d'impartir estos tallers dividits en dos sessions. En total ha treballat amb tretze aules, cadascuna amb dos sessions.

«Utilitze codis seus: el seu argot, els seus canals de comunicació i, sobretot, intente connectar amb ells des de l'empatia, parlant del que em passava a mi quan estava en la seua situació», explica Melisa. «L'objectiu general és que coneguen les causes que origina la violència de gènere, atès el mite de l'amor romàntic, a les relacions afectiu-sexuals i al procés que experimenta una jove quan viu una situació de violència de gènere».

Amb una sorprenent capacitat per a connectar amb els assistents als seus tallers, aconseguix que siguen capaços d'entendre què està vivint i com ajudar a eixa jove sotmesa a un cas de violència de gènere. En definitiva, com evitar que ella pense que no l'estan entenent i acabe allunyant-se del grup.

Per a aconseguir eixe «contacte» amb el seu públic objectiu, Melisa dividix el treball en dos sessions complementàries: «En la primera, parlem amb el seu llenguatge i els seus exemples: estereotips, socialització diferent de gènere, com experimentem emocions… i parlem de diferents indicadors. En la segona, vam mostrar un exemple de violència de gènere: com l'afecten totes eixes causes que vam veure en el primer taller, els motius perquè a eixa jove que protagonitza el segon taller li coste veure la realitat, per què no sap eixir».

Un treball de camp que també derroca mites, com el de l'amor romàntic que tot el pot. Però també un taller que no funcionaria tan bé si no hi haguera un treball previ en els centres educatius, una cosa que subratlla especialment Melisa: «En els dos centres hi havia un treball previ molt important sobre coeducació i això m'ha facilitat la tasca. No és habitual que els instituts treballen tan bé estos temes. Però a Puçol, en estar preparat prèviament, la resposta de l'alumnat ha sigut meravellosa».

Més activitats fins a juny

Finalitzats els tallers de violència de gènere, el següent projecte per a secundària són les xarrades motivacionals organitzades per la Fundació Objectiu Felicitat, per a obtindre eines amb les quals enfrontar-se als seus pròxims reptes: el selectiu, finalitzar els estudis, buscar un treball… Els dies 23 i 24 de març, en la sala d'actes de la Casa de Cultura, s'imparten sengles sessions per a tots dos centres de secundària.

I com a colofó a les activitats d'ESO i cicles formatius hi ha programats uns tallers de prevenció de drogodependències, que en esta edició se centraran especialment en les apostes i jocs en línia.

«Es tracta d'unes addiccions menys conegudes que les que normalment es tracten a eixes edats, però existixen i cada vegada tenen major influència en els joves, d'aquí ve que hàgem plantejat este taller per a l'alumnat de l'institut i de Virgen al Pie de la Cruz», assenyala el regidor d'Educació, José María Esteve, responsable del projecte global d'activitats extraescolars. «Tant en secundària com en infantil i primària el que busquem són activitats que els arriben fàcilment, adaptades a les seues edats i les seues inquietuds, però que ens ajuden a completar la formació en cada nivell educatiu».

Després de les vacances de Pasqua, en l'últim trimestre del curs, es durà a terme la variada programació per als col·legis públics d'infantil i primària.