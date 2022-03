El Consell de la Infància de Catarroja trasllada a l'ajuntament les conclusions de l'Observatori

El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de Catarroja (CMIA) ha traslladat en primera persona als regidors i regidores de la corporació municipal les conclusions de l'Observatori de la joventut. Les i els integrants del CMIA han comunicat totes les impressions que han recollit en l'estudi buscant transformar des dels receptors de les accions, les polítiques que es fan a l'Ajuntament de cara a la joventut del municipi.

Aquesta presa de contacte ha tingut lloc en el saló de plens de l'Ajuntament de Catarroja. Els membres del CMIA han ocupat els llocs habitualment destinats a la corporació municipal i han pres la paraula per a traslladar les seues demandes. Els regidors i regidores han escoltat atentament i han correspost a les seues peticions anunciant que les obres de la futura Casa de la Joventut ja estan en marxa i allí podran comptar amb un espai, la qual cosa és una de les seues principals reivindicacions.

L'Observatori de la Infància i l'Adolescència recull totes les seues peticions en matèria de parcs i espais públics, centres educatius, festes, medi ambient, participació ciutadana, així com un resum de les principals mancances i virtuts de les polítiques cap a la població més jove. Per a aquest estudi s'ha comptat amb la col·laboració i dinamització de l'Associació Quera, que està sent l'encarregada de posar en marxa les polítiques d'activació del CMIA.