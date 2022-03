El mismo concejal destaca que “esta posición del presidente Pedro Sánchez está absolutamente en contradicción con la legalidad internacional. Ni Naciones Unidas, ni la Unión Africana, ni la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia o la Corte Europea de Justicia no reconocen ninguna soberanía del Marruecos sobre el Sáhara Occidental”.

“Hay que tener en cuenta, además, la manera como se ha hecho público el viraje de posicionamiento del presidente del Gobierno español, con unilateralidad por parte de uno de los partidos integrantes del gobierno de coalición y sin información, diálogo y consenso con las fuerzas progresistas que sostienen, no solo el Gobierno español, sino tantos y tantos gobiernos de coalición en todo España, como el del Botànic. Coaliciones de gobierno que están funcionando adecuadamente para dar soluciones a los problemas de la ciudadanía y que no tendrían que ponerse en peligro por parte de ninguno de los partidos que las integran con giros políticos inesperados, unilaterales y que erosionan la forma de trabajar y la línea progresista y democrática de los mismos”, afirman desde Compromís.

“Ante estos hechos, en la moción que presentamos instamos al presidente español a rectificar públicamente este cambio de posición y a trabajar desde la responsabilidad legal e histórica para acompañar el proceso político de negociación con el nuevo envío de personal de Naciones Unidas. Por otro lado, también pedimos que el gobierno español facilite una solución definitiva al conflicto mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui” apunta Juanma Ramón.

“Para Compromís es evidente que esta moción tiene que ser aprobada por el pleno municipal y esperamos que sea por unanimidad. Paterna siempre ha mostrado su solidaridad y una especial sensibilidad hacia el pueblo saharaui, un hecho que se demuestra anualmente con la colaboración que presta nuestro ayuntamiento al programa “Vacaciones en Pau” o a la “Caravana Solidaria” que lleva a cabo la ONG Sàhara Lliure de Paterna”, destaca Juanma Ramón para concluir.

Moción de Compromís per Mislata

Compromís per Mislata ha mostrado su preocupación por la cuestión saharaui, "porque se traduce en personas que conocemos, que son nuestros vecinos y vecinas, personas que forman parte de nuestra realidad diaria, que no son ni una estadística, ni una referencia lejana". La formación recuerda que la asociación AHUIM de Mislata "es un referente histórico a nivel local, por los muchísimos años de trabajo que lleva, como también por el impacto y calidad de los proyectos que desarrolla, tanto en los campos de refugiados, como en nuestra localidad".

"Queremos saber qué opina el alcalde Bielsa y el PSOE de Mislata sobre esta rendición total a los intereses marroquíes que supone el cambio llevado a cabo por el gobierno socialista. Bielsa no es un militante de base o un simple regidor en un pueblo pequeño, es uno de los principales dirigentes del PSPV- PSOE, con cargos orgánicos y representativos” dice Javier Gil, regidor de Compromís per Mislata, “queremos que diga si está de acuerdo o no con la decisión unilateral de su partido y que explique a la ciudadanía mislatera el porqué de esta pirueta diplomática del presidente Sánchez”

La moción de Compromís insta en el gobierno español a "rectificar públicamente su postura y que reconozca de manera explícita y sin condiciones la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática sobre el territorio en conflicto, actualmente ocupado militarmente y de manera ilegal por el reino de Marruecos".

También pide que "se tomen sanciones económicas y políticas contra los ocupantes ilegales del territorio de la antigua colonia española del Sáhara occidental, hasta que se cumplan las resoluciones internacionales y el plan aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1990 que proponía un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui".