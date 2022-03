“Solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena”, o mejor dicho, cuando llueve y mucho. Y esta ocasión no es un tópico vestido de excusa, es con razón. Tras precipitaciones caídas esta semana, que causaron el desbordamiento del Barranc del Carraixet en algunos puntos de su kilométrico trazado y que obligaron a cortar algunas carreteras, los municipios afectados en l'Horta Nord, así como otras localidades de l’Horta Sud, han vuelto a mirar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, responsable de la gestión, mantenimiento y limpieza de esta tipo de ramblas.

La presidenta de la Mancomunitat del Carraixet, Marisa Almodóvar, tiene claro lo sucedido el martes. “La falta de limpieza causó el taponamiento de los pasos inferiores y el desborde del barranco”, afirma. La también alcaldesa de Alfara del Patriarca es la cabeza visible de una entidad supramunicipal a la que pertenecen Foios, Almàssera, Vinalesa y Bonrepòs i Mirambell.

La mancomunitat explica que, a finales de 2020, se decidió, tras varias reuniones, que “el cauce del Carraixet no podía seguir siendo una escombrera", ya que se habían detectado "que las furgonetas entraban en algunos de los accesos al barranco, sobre todo en Foios y Alfara, para tirar allí toda clase de residuos”. La CHJ procedió a la limpieza y colocó bolardos en los accesos para evitar que los vehículos pudieran llegar hasta el lecho de la rambla.

Pero Marisa Almodóvar, que aplaude dicha medida, considera que los problemas reales los ocasiona la caña invasora. “El martes se produjo un taponamiento en algunos puntos debido a la gran cantidad de cañas acumuladas y arrastradas desde la parte alta del barranco. Eso es por falta de limpieza”, sentencia. La alcaldesa socialista revela que, tras el desbordamiento en la carretera que une su población con Vinalesa, poco después llegaron las máquinas para limpiar la zona y desaguar el caudal.

“Entendemos que cayó mucha agua y, con esas lluvias, el Carraixet baja lleno, pero si se limpiara al menos una vez al año, esto no pasaría”, lamenta. La presidenta de la mancomunitat señala que los municipios afectados concurrieron hace meses a ayudas en materia de Medio Ambiente ofrecidas por otras administraciones con la intención de limpiar el barranco con ellas, “pero nunca llegaron”. Almodóvar avanza que cada consistorio está dispuesto a limpiar el cauce en su término. "Pero para ello precisamos subvenciones, somos pueblos pequeños”, remarca.

A esto se suma el farragoso proceso administrativo. “No tenemos competencias en los barrancos, son de la CHJ, ni infraestructuras, pero en el caso de querer y poder hacerlo, tenemos que pedir permiso y eso también lleva su tiempo. Deberían facilitar esos trámites”, lamenta. En este sentido, la mancomunitat no ceja en su empeño de que el Carraixet esté limpio. “Nuestra idea es insistir más en su limpieza. Vamos a hablar con la técnica encargada para volver a solicitar que se actúe sobre la caña invasora del barranco y evitar nuevos taponamientos”.

Competencias en l'Horta Sud

En l’Horta Sud, el mantenimiento de los barrancos, sobre todo el conocido como el de Chiva o del Poyo, fuera de los tramos urbanos también es una preocupación constante entre los municipios. En Torrent, una brigada municipal limpió el pasado otoño, con ayuda de una subvención, los dos puntos para los que la CHJ concedió el permiso: la presa del pantano y el Clot del Bailón. "Y ha funcionado bastante bien", asegura el concejal de Medio Ambiente, Francisco José Arnau.

El edil confía en que, con la previsión de lluvia de esta semana no haya problemas, una vez realizada la actuación de eliminación de la caña, "a no ser que el problema se produzca aguas arriba". Y es que si el cauce está limpio en el término de Torrent pero "no lo está en la zona de Chiva o Buñol, se produce el arrastre de cañas, el taponamiento y puede venir el desbordamiento", indica Arnau.

Aunque Torrent trata de obtener subvenciones cada año para actuar en los tramos de barranco que serían de su competencia, que son los accesos, el concejal considera que "el mantenimiento general debe hacerlo el organismo que tiene la competencia, que es la Confederación". "Torrent tiene muchos kilómetros de barrancos y con sus recursos no puede limpiarlos todos. Es la CHJ la que tiene que asumir su responsabilidad y nosotros estar de refuerzo", concluye el edil.

Por su parte, Catarroja decidió ya hace un tiempo tomar la iniciativa y hacer la limpieza en el lecho del barranco a su paso por el término municipal. “Tengo un convenio anual prorrogable y así evito tener que pedir cada año los permisos que pueden tardar meses en dártelos”, señala el alcalde de la localidad, Jesús Monzó, quien vuelve a remarcar que “de nada sirve tener mi término limpio si aguas arriba me vienen cañas y árboles y hasta coches, como ocurrió hace poco”, recuerda.

Y es que ese es el eterno problema, quién limpia los tramos interurbanos. “Si de verdad la CHJ quiere que sean los ayuntamientos que nos haga una delegación oficial de competencias y que nos transfiera los fondos económicos para llevarlo a cabo, pero así no podemos seguir. En Catarroja hay tres puentes sobre el barranco, uno del siglo XVIII, y si el agua arrastra árboles y maleza y se hace tapón no sería la primera vez que el agua destruye un puente”, advierte el de Compromís.

Aparte de la limpieza, Catarroja tiene un frente común con Massanassa debido a unas filtraciones en una parte del lecho que dejaban agua estancada en verano produciendo malos olores y plagas de insectos que causaban graves molestias a los vecinos de ambas localidades. Los alcaldes mantuvieron una reunión con la CHJ quienes mandaron unos técnicos para comprobar la situación en octubre de 2020. Estos determinaron que el problema podría venir de un colector llegado de Paiporta, que al tener una pendiente justo debajo del puente que une Massanassa y Catarroja, colapsa y se filtra el agua por unos aliviaderos dejando el agua estancada. “Ha pasado más de un año y medio y no hemos vuelto a saber nada. Si han actuado no nos ha avisado, y no podemos comprobarlo hasta el verano que es cuando se seca el lecho”, explica el alcalde de Massanassa, Paco Comes. El primer edil del PP también mantiene limpio el lecho en su tramo urbano, pero advierte que “la zona de la marjal está fatal, llena de cañas, que debería limpiar la CHJ”.

Paiporta también se encargó antes de la temporada de lluvias de hacer su limpieza habitual por el tramo urbano del barranco, aproximadamente de 1 km, y “de moemneto no estamos teniendo problemas”, señalan desde el área de Urbanismo.

El alcalde de Beniparrell, Voro Masaroca, aprovechó la reunión que mantuvo con el presidente de la CHJ el pasado 11 de marzo, donde le presentó el plan que incluye el ensanchamiento del cauce del barranco de Picassent para evitar inundaciones, para pedir también que limpien el barranco de l’Alquería. “Hay un tramo que pasa por detrás de las fábricas hasta la vía del tren que está inaccesible. El presidente de la CHJ me dijo que contemplaba la actuación y que realizara la petición por escrito, como así voy a hacer”, recuerda.

La Confederación redacta el plan para el barranco de la Saleta

El Ayuntamiento de Aldaia lleva dos décadas a la espera de la ejecución de un proyecto integral de la CHJ sobre el barranco de la Saleta, del cual solo se ha ejecutado la obra menor del cunetón que desvía agua al cauce de Torrent, antes de entrar en el casco urbano. Fuentes municipales indican que el proyecto de ejecución (que implica intervenir aguas arriba y aguas abajo con importantes infraestructuras) está en fase de redacción, sin que haya fechas previstas de finalización. «Los técnicos están manteniendo reuniones con los municipios y con la conselleria para consensuar los detalles», explican fuentes municipales. Respecto a la limpieza del cauce, Aldaia no tiene constancia de posibles actuaciones en las zonas no urbanas.