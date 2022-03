Tres poblaciones de l’Horta, como son Silla, Sedaví y Moncada, tomaron la difícil decisión la semana pasada de aplazar sus respectivas ofrendas falleras debido a la previsión de fuertes lluvias. Sin embargo, una semana después, la situación no ha mejorado, casi que la previsión meteorológica para este fin de semana es aún peor. Por eso, las Juntas Locales Falleras de dichos municipios junto con los presidentes de las respectivas comisiones han vuelto a mirar al cielo para tomar una decisión.

A día de hoy, la intención de las tres poblaciones es realizar la ofrenda, si bien se podría producir un cambio de última hora en el caso de Silla y Moncada, y en lugar de celebrarla el sábado trasladarla al domingo.

Los ramos de flores no pueden aguantar en cámaras más tiempo, tenemos que celebrar la ofrenda este fin de semana, sino el sábado el domingo, lo decidiremos a última hora" Raquel Gradolí - Presidenta de la JLF de Silla

“La Junta Local Fallera de Silla realizamos la Asamblea Genrral el pasado lunes con el resto de presidentes y decidimos celebrar la ofrenda este fin se semana sí o sí porque los ramos de flores ya no aguantarían más en las cámaras frigoríficas. Lo único que sí nos plantearemos es trasladarla al domingo si vemos que ese sábado se mantiene la previsión de tormenta,”, señala la presidenta de la JLF de Silla, Raquel Gradolí, quien de todas forma son va a poder asistir a este motivo acto al sufrir una fuerte lesión en la rodilla. Hay que recordar que Silla ya tuvo que modificar la entrega de premios prevista para el 17 de marzo y hacerla de forma on line, y no presencial en la plaza delante del ayuntamiento.

La posibilidad de trasladar la ofrenda al domingo también se puso sobre la mesa en la asamblea realizada este jueves por la noche en Moncada con el presidente de la Junta Local Vicent Rodrigo, y el resto de presidentes de las comisiones. La realización de la mascletà también suspendida en día de San José, depende también de cuándo se decide realizar la ofrenda, de si se mantiene el sábado o se pasa a jornada dominical.

En el caso de Sedaví, como el acto floral a la Verge ya estaba previsto realizarse este domingo 27, de momento no se ha planteado suspenderlo y las cuatro comisiones falleras de la localidad harán el tradicional desfile para entregar sus ramos a la Virgen de los Desamparados a partir de las 12 horas.

Incidencia de Covid-19 en las comisiones

Muchos de los falleros y falleras que vieron suspendida la celebración de sus ofrendas la pasada semana no van a poder participar en estos actos no por la lluvia, sino porque se están dando bastantes casos positivos de Covid-19 entre los miembros de las distintas comisiones, afectando en alguna ocasión incluso a máximos representantes como presidentes o falleras mayores. Aunque el Gobierno ya ha anunciado que no se exigirá la cuarentena los casos asintomáticos o leves, esta medida entra en vigor a partir del lunes, no siendo aplicable a los días de ofrenda.

Alfafar sí celebró su ofrenda el domingo

El Ayuntamiento de Alfafar junto a las Junta Local Fallera y el resto de comisiones de la localidad también acordaron aplazar la ofrenda prevista para el viernes 18 , pero en este caso al domingo 20 de marzo a partir de las 18 horas. Aunque la lluvia volvió a hacer acto de presencia, las falleras y falleros desfilaron bajo el paraguas y pudieron hacer entrega de su ramo de flores a la Mare de Déu del Do.