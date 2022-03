El Ayuntamiento de Paterna tiene prevista la adquisición de nuevos contenedores destinados a la recogida de residuos sólidos urbanos: envases ligeros, papel y cartón, materia orgánica o biorresiduos y, restos de residuos sólidos. Un total de 1.953 contenedores con un presupuesto que supera los 2,2 millones de euros.

Desde la Plataforma Paterna Accesible se reclama al gobierno "mejoras en materia de accesibilidad y seguridad". Por ello, "es necesario aprovechar la sustitución de contenedores para que los nuevos sean accesibles y adaptados para el uso del mayor número de personas, tal como se recoge en la legislación vigente, que no siempre se cumple por las administraciones".

Paterna Accesible también viene reclamando al ayuntamiento "la adaptación de la cabina del ascensor del Edificio Polivalente de Alborgí, en la calle San Francisco de Borja número 4, edificio que se ha renovado recientemente para adaptar las escaleras y el ascensor. Pero el espejo del ascensor no se ha instalado a la altura correcta que permita a una persona usuaria de silla de ruedas poder salir de la cabina observando que no hay obstáculos, así como que el suelo de la cabina está a la misma altura que el forjado de la planta. Igualmente, la legislación vigente exige que se debería escuchar mensajes sonoros informativos para las personas ciegas y no se escuchan".