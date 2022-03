La explanada del cohetódromo de Paterna alberga la exposición fotográfica «Levante-EMV a l’Horta Nord», una iniciativa de este diario, con motivo del 150 aniversario de El Mercantil Valenciano. La muestra, compuesta por 54 imágenes que repasan los acontecimientos más destacados en la comarca en los últimos 40 años, cuenta con el apoyo de la Diputación de València, el Ayuntamiento de Paterna, el Grupo Cooperativo Cajamar y la empresa Aigües de Paterna, del grupo Hidraqua. También colaboran los ayuntamientos de Tavernes Blanques, Alboraia, Rafelbunyol, Burjassot, Moncada, Meliana, la Mancomunitat de l’Horta Nord y la empresa Euronics.

A la puesta de largo de la memoria gráfica, pese al mal tiempo, asistieron el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, así como el alcalde anfitrión, Juan Antonio Sagredo, y sus homólogos Miguel Chavarría (Alboraia) y Raquel Ramiro (Bonrepòs i Mirambell). La corporación de Paterna estuvo representada por edilas y ediles del PSPV, Partido Popular y Compromís. Y por parte de Levante-EMV, acudieron la directora, Lydia del Canto; el director de relaciones institucionales, Julio Monreal; el director general de EPI en la zona mediterránea, Enrique Simarro; la subdirectora, Isabel Olmos, y la delegada de la edición de l’Horta, Laura Sena.

Asimismo, asistieron Manuel Fernández Sousa, director de Zona de Cajamar y la directora de la oficina de Paterna, Rosa María Argente Ros. Tampoco faltaron Francisco Bartual, director territorial de Hidraqua y Carolina Belda, gerente, así como Joaquín Ballester, gerente de Asivalco. A su vez, acudieron representantes de la Junta Local Fallera, Intercomparsas, Interpenyes, la cofradía del Cristo de la Fe, el Centro Musical Paternense y el Ateneo Cultural.

"Nuestro ADN es comarcal"

La directora Lydia del Canto quiso en primer lugar dar las gracias a los asistentes, así como a los patrocinadores y colaboradores, para a continuación resaltar que “nos hace mucha ilusión hacer esta exposición de un valor incalculable, ya que sirve para recuperar la memoria grafica de nuestros archivos, en este caso de la comarca de l’Horta Nord”. Del Canto afirmó que el ADN de Levante-EMV “es comarcal, nuestra fuerza e influencia está en los municipios y nos hace especial ilusión mostrar en las comarcas a los ciudadanos exposiciones como esta, que nos ayuda recordar que los medios de comunicación tenemos esa función de vertebrar”.

Por su parte, el alcalde Juan Antonio Sagredo calificó a este diario de “cronista de nuestra tierra” y “es importantísimo ver y recordar todo lo que ha pasado y cómo lo habéis contado. Sois necesarios para que no se olviden todos las cosas”. El mandatario explicó que la exposición “recoge muy bien la idiosincrasia de Paterna y l’Horta Nord. Es bueno que todo el mundo vea lo que ha pasado en 150 años, que cumplirlos es una autentica proeza, y espero que la delegación de l’Horta siga cumpliendo mucho años”.

Toni Gaspar, por último, recordó que “ya no hay cronistas” y “si no hubiera habido alguien de Levante-EMV que lo hubiera contado y documentado, no nos acordaríamos de nada”. Por ello, el presidente de la diputación ha agradecido a este diario “que mantenga las ediciones comarcales, el único que las sostiene, y que hacen de cronistas de nuestra época. Tenemos que ayudar a quien nos ayuda y a quien hace de cronista y cuenta lo que está pasado y queda registrado”.

Repaso exhaustivo

La memoria gráfica se encuentra ubicada en la explanada peatonal, junto al ayuntamiento, donde se instala el tradicional cohetódromo. Las fotografías forman parte del fondo documental de Levante-EMV y han sido seleccionadas por José Aleixandre, fotoperiodista de este diario durante más de 35 años, historiador de la fotografía y académico de Bellas Artes de San Carlos. Junto a Aleixandre han trabajado de firme en la elaboración de los textos y la imagen de la exposición la delegada del periódico en l’Horta, Laura Sena, y la diseñadora Celia Navalón.

La exposición está estructurada para hacer un repaso cronológico a todo lo acontecido en l’Horta Nord en las últimas cuatro décadas: política, patrimonio, fiestas y tradiciones, reivindicaciones vecinales y sucesos que marcaron a la comarca. Así, el visitante puede iniciar el repaso en 1983, con el accidente entre un tren y un autobús en Moncada, en el que resultaron heridos dos niños. También el avión militar estrellado en Paterna (1985), el cruel incendio ocurrido en la Vallesa en 1994, el desborde del Carraixet (2002), el fuego que destruyó la empresa citrícola de Fontestad en 2012 en Museros, el desalojo de un asentamiento en el antiguo cuartel de Bonrepòs (2013) o los robos en campos de Museros (2017).

Cordà, orxata y Pasión

En el ámbito fiestas y tradiciones, la Cordà de Paterna, declarada de BIC por la Generalitat, tiene su espacio con dos imágenes (1987 y 2009).También se recuerda las danzas de l’Aplec del Puig (1992), las paellas falleras de Paterna con el exalcalde Francisco Borruey paleta en mano (1999), el espectáculo de la Colla de Dimonis de Massalfassar (2008), la Noche de los Disfraces de Rafelbunyol (2011), el reparto multitudinario de orxata en Alboraia (2014), las recreaciones históricas en el Puig de Santa Maria (2014), la Pasión de Moncada(2014).

El patrimonio rico de l’Horta Nord también centra buena parte de las 54 fotografías de la muestra de Levante-EMV: la inauguración del Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna (2000), el chalet de Villa Amparo de Rocafort donde se resguardó Antonio Machado durante la Guerra Civil (2001), las casetas de pescadores de Alboraia (2003), la biblioteca de Enperador, en el pueblo más pequeño de España (2003), la Torre y las Cuevas de Paterna (2004), la Lloma de Betxí (2004), la muralla del antiguo jardín botánico del Palacio Arzobispal de Puçol (2004), Los Silos de Burjassot (2004), la Huerta de Almàssera (2006), la inauguración del taller de Andreu Alfaro de Godella abierto como museo (2014), fortín de ametralladoras en el Camí dels Plans, en el Puig (2005), el Castell de Albalat dels Sorells (2019), la retirada del panel franquista de la iglesia de Sant Antoni de Rafelbunyol (2020), el restaurado Palaeut de Nolla de Meliana (2020) y la cesión de uno de los edificios de los cuarteles militares a Paterna para un centro de FP (2022).

Entre las noticias políticas de l’Horta Nors se expone la moción de censura contra José Manuel Peralta en la Pobla de Farnals (2008), la proclamación de Jesús Raga como alcalde de Bonrepòs i Mirambell, el primer munícipe tetraplégico de España (2010), la manifestación contra el ERE en el Ayuntamiento de Alboraia impulsado por el alcalde Manuel Álvaro, y la dimisión de Lorenzo Agustí como alcalde de Paterna (2014) tras ser imputado en dos causas.