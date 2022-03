Meliana millora les instal·lacions del cementeri

L’Ajuntament de Meliana ha millorat les instal·lacions del cementeri municipal. Concretament els aspectes d’accessibilitat i tot allò referent als lavabos per a les visites, l’oficina i el vestidor per al personal encarregat, a més dels magatzems. La inversió ha sigut de 42.724,63 € dins del pla d’inversions de la Diputació i ha estat a càrrec de l’empresa Dayra Plucs, SL.

Com recorda la regidora d’Obres i Serveis, Maria Pilar Asensio: “les instal·lacions annexes del cementeri estaven molt envellides i deteriorades i calia fer una actuació de rehabilitació important perquè es puguen utilitzar de manera adequada i es puga donar un bon servei”. De fet, no s’hi havia actuat d’una manera important en els últims quaranta anys.

Aquesta actuació ha sigut complementària a altres que s’han anat realitzant per a adequar el cementeri i el conjunt del servei. Com diu la responsable: “el cementeri és una instal·lació que té moltes visites de ciutadans i ciutadanes que busquen uns moments de tranquil·litat, reflexió i record, per això és important que el lloc siga acollidor i estiga en bon estat”. Així, amb aquesta finalitat, a més de les diferents tramades de nínxols nous que s’han anat construint, també s’ha anat millorant el paviment de la part més antiga i, sobretot, s’ha fet un treball de millora i de manteniment de la part de jardineria.

Finalment, conclou Asensio: “també s’està fent un procés de millora de la gestió administrativa i de regulació de la concessió de la titularitat dels nínxols, que es troba molt avançat”. Per portar-ho endavant, al seu dia es va adquirir un programa informàtic de gestió del cementeri i s’ha actualitzat l’ordenança municipal específica.