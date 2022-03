El vell i la vella: una tradició que perdura a Picassent

Les picassentines i els picassentins som un poble ric en tradicions. El pas del temps ha anat proporcionant-nos vertaderes mostres de la nostra cultura popular adreçada al passat. I una prova fidedigna d’este fet és la festa de «El vell i la vella», una tradició que ens ha permès enriquir les arrels de la nostra identitat col·lectiva. «El vell i la vella» són una forma d’expressió pròpia del veïnat de Picassent. Per això, des de fa molts anys, enmig del temps quaresmal, i cada tercer dimecres de quaresma, els nostres carrers són l’escenari d’esta manifestació autòctona que ha anat transmetent-se generació rere generació.

El Vell i la Vella representen un home i una dona de l’època, qui, amb sàtira, humor i crítica, ironitzen sobre qualsevol aspecte de caire social i també polític. Antigament, en un temps on el rigor i la serietat d’una quaresma que no permetia la celebració tal i com ara l’entenem, les picassentines i els picassentins ens atrevírem a obrir un parèntesi en la rigidesa que imposava l’Església durant este període per celebrar així un dia de festa a través del treball conjunt. Mai ningú ha sabut aproximar en el temps esta celebració. Possiblement el Vell i la Vella pertany a les ancestrals festes del foc, molt més antigues que les Falles com les mateixes fogueres de Sant Antoni anunciant així l’arribada de la Setmana Santa. Esta tradició té la seua fi a la mitjanit, amb la cremà dels ninots, tot i que, amb el temps, esta pràctica de botar-los foc ha anat deixant-se a un costat per guardar les figures intactes per a l’any següent.

El vell i la vella són dos ninots fets amb tela i palla i vestits amb la indumentària antiga de l’època. Asseguts en dos cadires de boga, apareixen a les portes de les cases al llarg d’este dia amb l’objectiu de criticar o denunciar la situació que la societat travessa a nivell social o polític i també, sobre algún aspecte d’un esdeveniment o succés local.

Antigament, i durant els dies previs a la festa, el veïnat es reunia a les cases i entre totes i tots aportaven els elements necessaris per confeccionar estes gracioses figures. En la reunió es parlaven els temes que conformarien els cartells amb la crítica, i que venien a ser el pensament i la veu dels majors, i últimament, també de la gent més jove, que a poc a poc, va agafant el relleu.

La indumentària d’estos dos ninots consisteix, la del vell, en un pantaló obscur llis o amb ratlles, una brusa o camisa ampla i obscura, jupetí, espardenyes de careta, calcetins, una perruca blanca, una carasseta, boina o barret i un bastó.

La vella porta refaix, enaigües, calces, falda i davantal, una brusa coberta amb maneguetes fins a meitat braç, la toqueta de llana, les espardenyes, un mocador al cap i ulleres. Antigament, abans de les 12 de la nit, arribava el final de la festa enmig del carrer. La parella de ninots era devorada pel foc. Les persones participants s’agafaven de les mans i vorejaven la foguera que es formava al so de la música. Es cremava així allò més dolent al calor d’un foc purificador. Amb els anys, esta pràctica de la crema ha anat deixant-se a un costat, per aprofitar les figures per a l’any següent.

Treball per a mantenir el costum

L’Ajuntament de Picassent va recuperar esta tradició a nivell municipal l’any 2010. Una nova aposta del consistori per donar-la a conèixer a les generacions actuals i també a les del futur va arribar l’any 2018, amb l’edició d’un llibre sobre el Vell i la Vella, obra d’Eloina Hernández Doria, la mateixa que escriu aquestes línies, que comptava també amb les il·lustracions d’Alberto González Álvarez, tot un passeig documental, didàctic i pedagògic amb l’objectiu de documentar este costum autòcton i únic a la comarca de l’Horta. Eixe mateix any, l’Associació d’Amics de Cristòfor Aguado i Medina donava al poble una escultura de bronze, obra de l’artista Paco Santana.

Les dos figures representatives d’esta tradició seuen a l’esplanada de l’Ermita contemplant el pas inexorable del temps com a mostra de la cultura popular picassentina en majúscules.