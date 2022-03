L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca, junt amb entitats i clubs locals i de poblacions properes, ha preparat un gran esdeveniment esportiu amb distintes activitats, exhibicions i tornejos per recaptar fons i ajudar al poble ucraïnés en aquests moments tan complicats. Baix el lema ‘Alfara esportiva, Alfara solidària’, el cap de setmana de l’1, 2 i 3 d’abril, la població serà la seu de fins a 8 actes on l’exercici físic, la cooperació i fraternitat seran els protagonistes.

Cada activitat es realitzarà amb una donació mínima de 5 euros, a benefici de la Fundació ‘Juntos por la Vida’, ONG amb una llarga trajectòria en programes d’acolliment familiar de xiquets i xiquetes de Txernòbil i pionera en l’ajuda humanitària sobre el terreny i evacuació de refugiats d’Ucraïna.

L’esdeveniment començarà el divendres 1 d’abril amb una festa del futbol i torneig 3x3 de 17.30 a 20 hores. El mateix dia i també al poliesportiu El Paretó se celebrarà una Gala benèfica esportiva, amb exhibicions de les Escoles Esportives i clubs locals, rifa de regals, obsequis i més sorpreses.

El dissabte 2 d’abril es concentraran el major nombre d’activitats tant per a adults com per a xiquets i xiquetes en diferents punts del municipi. De 9.30 a 13.00 als Jardins de l’Ajuntament es desenvoluparan diferents sessions dirigides de pilates o body pump, entre d’altres. Al Poliesportiu Municipal i al CEIP San Juan de Ribera hi haurà classes obertes d’activitats per a públic infantil i adolescent, de 9.30 a 14 hores, i de 17 a 19 hores. Mentre que al Trinquet Municipal tindran lloc partides de pilota valenciana. I Al Centre Cívic a partir de les 10.30 se celebrarà un Campionat d’Escacs Sub-10 i altre de Sub-14.

Des de l’àrea d’Esports de l’ajuntament d’Alfara del Patriarca es vol agrair a totes les entitats organitzadores i col·laboradores el seu treball per a dur avant, en temps rècord, la realització d’aquesta acció solidària. El Campus María Pina, el Futbol Base Alfara, el Club de Fit-kid Campus Gym, la jugadora del Valencia Basket Anna Gómez, el Club d’Hoquei Carpesa, Docendo Grupo Valesport, Urbns School, Esport Actiu, Club Deportivo Basilio i Black Diseño & Impresión, col·laboren en aquesta iniciativa.

Els interessats en participar en qualsevol de les modalitats esportives poden fer-ho mitjançant l'enllaç d’inscripció:

https://forms.gle/oeoYjHndGA9nz5yv6 o al gimnàs municipal de dilluns a divendres de 8.00 a 13.00 hores o de 17.00 a 20 hores. Per participar en el Campionat d’Escacs cal omplir aquest altre formulari: http://clubdeportivobasilio.com/inscripcion-alfara-solidaria. Aquells que desitgen col·laborar només amb donatius, també podran fer-ho amb aportacions en l'urna destinada per a aquest fi els dies de les jornades esportives.

“Alfara i l’Horta Nord tornaran a demostrar la seua solidaritat i amor per l’esport el primer cap de setmana d’abril”, indica Marisa Almodóvar, alcaldessa de la població. Per la seua banda, Jaume Martínez, regidor d’Esport, destaca que amb aquest projecte “a més de promoure l’exercici físic es vol donar resposta a l’interés dels ciutadans per col·laborar i ajudar als afectats pel conflicte bèl·lic.”