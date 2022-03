Les pistes d’atletisme del Poliesportiu Municipal de Burjassot acolliren dissabte per la vesprada la XVI Reunió de Fons Gran Premi “Ciutat de Burjassot”. La cita, que organitzà el Club d’Atletisme Els Sitges amb el patrocini de l’ajuntament, Caixa Popular i diverses firmes del municipi en col·laboració amb la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana, costituí, per octau any consecutiu, el Campionat Autonòmic en 10.000 metres plans i, per primera vegada, en 5.000 metres, a més d’incloure les proves des dels 1.000 fins als 3.000 metres. A més, dins del calendari oficial de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme, la nova edició del míting burjassoter allotjà la Reunió de Fons Escolar. Més de 250 corredors i corredores s’inscrigueren.

En la final de la carrera de 10.000 metres, en categoria femenina, quedà classificada en primer lloc Ana Amaro, de la Sociedad Deportiva Correcaminos; en masculina, Daniel Planells, del Club d’Atletisme Santa Eulària, i en popular, Javier de la Llave, del Club d’Atletisme A les Nou. En la final de 5.000 metres obtingueren l’or Alexa Giménez, de Metaesport de Riba-roja de Túria, i Miguel Ángel Martínez, del Club de Atletismo Dolores. En 3.000 metres, Meriel Luján, del CA La Rabosa d’Alzira, i Xavier Blavia, de l’Aldahra Lleida Unió Atlètica. També en 3.000 metres, dins de les proves de la Reunió Escolar, guanyaren Naia Portolés, del Playas Castellón, i Zaid Aouladomar, del CA La Rabosa d’Alzira. En 2.000 metres Sub-12, Telma Navarro, del CA Utiel, i Álvaro Oltra, del CA La Rabosa d’Alzira s’endugueren la màxima distinció. Finalment, en 1.000 metres Sub-10, Inés Peñalver, del CA Els Sitges, i Fernando Pérez, del CA Els Sitges, arribaren abans que ningú a la meta. Totes i tots els atletes que pujaren al podi reberen de mans de l’alcalde de la Ciutat de les Sitges, Rafa García, i del regidor d’Esports, Juan Gabriel Sánchez, les seues respectives copes i medalles. Per altra part, com anuncià l’organització del Gran Premi “Ciutat de Burjassot”, les marques mínimes establides en la carrera de 10.000 metres plans seran valedores per a poder participar en la pròxima Copa d’Europa, prevista per al 28 de maig en la localitat francesa de Pacé.