L'atleta torrentí Alex López ha sigut seleccionat per a la concentració preparatòria de l'Europeu sub-18, que tindrà lloc del 9 al 14 d'abril a Torrevella, abans de viatjar a Jerusalem el mes de juliol per a disputar la màxima competició europea de la seua categoria, on tindrà l'oportunitat de donar a conéixer al seu nom al voltant del vell continent i ampliar, així, un extens palmarés que ja compta amb diverses medalles a nivell autonòmic i nacional.

El saltador del Club Atletisme Torrent es va classificar per a aquest torneig després de guanyar la medalla d'or en salt de longitud en el Campionat d'Espanya Sub-18 de pista coberta, que es va celebrar en el velòdrom Luís Puig, amb un salt de 7’19 metres, la qual cosa suposa l'octava millor marca de tots els temps en aquesta categoria. A més, Alex López es va proclamar subcampió en la competició de triple salt amb una marca de 14’50 metres, després de quedar-se a 25 centímetres de la taula en la batuda.