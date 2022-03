El socialista Rafael Ferrando ya es el nuevo alcalde de Rocafort, gracias a la moción de censura que presentó su partido junto con Ciudadanos el pasado 15 de marzo. Ambas formaciones tomaron la decisión para “garantizar la gobernabilidad” en el municipio, después de que el ejecutivo que formaban Partido Popular y Vox quedara en minoría tras la salida precisamente de Cs.

En un pleno que abarrotó el edificio de Nou Espai, las intervenciones giraron más en un fuego cruzado entre PP y Vox contra Cs, dejando al PSOE a un lado en buena parte de la sesión. Así, asistieron los socialistas José Muñoz, alcaldesas y alcaldesa de l'Horta Nord como Teresa Bueno, Ramón Puchades, Fran López o Raquel Ramiro. Del PP acudieron Modesto Muñoz, Alberto Bayarri y Miguel Bailach, mientras que de Cs respaldaron a sus concejales Jesús Gimeno o Toni Subiela. También Vox congregó a fieles entre cargos y simpatizantes.

El nuevo alcalde Rafa Ferrando recordó que tras las elecciones de 2019, “solo cabían dos opciones: el pacto entre PP, Vox y Cs o PSOE y Cs”. Con la primer en el gobierno, “la relación entre los socios no era fluida, sobe todo tras el cambio de alcaldía, con desencuentros públicos, casi obscenos”. El socialista recordó la retirada de competencia que preparó Agustín Aliaga contra los dos ediles de Cs, que acabaron con la marcha de los naranjas del gobierno. “Esta es la verdadera razón de esta moción de censura, al romper el pacto”, dijo en referencia a los populares. Tras esto, “el gobierno en minoría era incapaz de sacar adelante” y por eso “presentamos esta moción para dotar al municipio de un gobierno fuerte y estable” y “somos un equipo de gobierno que ya tuvo éxito en su gestión. No hacer esta moción es dejar el gobierno en manos de un ejecutivo incompetente e incapaz de gobernar”, concluyó Ferrando.

Por su parte, el alcalde saliente, Agustín Aliaga, enumeró los primeros problemas con Guillermo José en la alcaldía, como no delegar en el líder popular la alcaldía cuando este se ausentó “bajo el chantaje de que esos meses se los tendría que devolver más adelante” o por el marcaje a las concejalías de Cultura y Fiestas. “El que no se fía, no es de fiar”, espetó el exalcalde. “Era un escenario dantesco, con despropósitos constantes un día tras otro, como la retirada de competencias a nuestra compañera, con mentiras y calumnias”, recordó Aliaga. “Solo quería poner en Urbanismo a su compañera Marco. Por interés te quiero Andrés”, afirmó.

Aliaga apuntó que con el cambio de alcaldía, “que se firmó con meses de retraso”, la cosa fue a peor. “Siempre hemos querido respetar el pacto y hubiéramos querido llegar hasta el final, ustedes nunca quisieron. Las juntas de gobierno se convirtieron en batallas campales. Lo hemos hecho demasiado bien y eso no gusta a la oposición. Ahora vuelven al gobierno un edil expulsado del PP y otra de UpyD”, reveló el popular.

“Ahora deberá ser el pueblo de Rocafort el que deberá juzgar lo que ha pasado, que ya les está pasando factura. Nos vamos con la cabeza alta por el buen trabajo. Ha sido un orgullo trabajar por mi pueblo y deseo suerte al señor Ferrando y a sus cumplidores socios de Cs”.