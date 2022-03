El Síndic de Greuges da la razón al Ayuntamiento de Alcàsser, después de que el pasado mes de enero se interpusiera una queja sobre la asistencia de público al pleno donde, según señalaban los demandantes, se abordaba la implantación de una estación de depuración de aguas residuales en el municipio.

No obstante, no solo, tal y como reza el informe, «el Ayuntamiento ha detallado los motivos jurídicos que justifican las decisiones municipales adoptadas a la asistencia de público a los plenos municipales», sino que el tema de la EDAR no aparecía entre los puntos del orden del día.

En dicho informe se apela al riesgo elevado de transmisión del virus y se detalla la grave situación epidemiológica existente durante los meses de noviembre y diciembre, en los que se celebraron los plenos con las restricciones de asistencia al público. Cabe recordar que, en esos momentos, Alcàsser registraba una incidencia acumulada por encima de los 700 casos por cada 100.000 habitantes por lo que, de acuerdo con el Síndic de Greuges, las medidas adoptadas fueron justificadas.

La alcaldesa del municipio, Eva Zamora, ha celebrado la resolución del Síndic de Greuges, ya que «siempre que la situación epidemiológica lo ha requerido hemos actuado de esta forma para salvaguardar la salud pública». Asimismo, ha recordado que «el pleno pudo seguirse por streaming para dar respuesta a la ciudadanía». Así, una vez finalizado, y como es habitual, la alcaldesa respondió a las preguntas formuladas por los vecinos y vecinas.

Finalmente, respecto a lo indicado en las alegaciones sobre que no se había publicado la sesión plenaria del 22/12/21, en la que el Partido Popular abandonó la sesión, el Síndic de Greuges confirma que dicha acta sí que aparece publicada en el portal del Ayuntamiento de Alcàsser.