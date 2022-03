L'Ajuntament de Catarroja, en col·laboració amb les diferents associacions animalistes del municipi, treballa per al manteniment de les diferents colònies felines del terme. Una d'elles, que es trobava a la Casa Museu Alfonso, s'ha traslladat a un espai pròxim a causa de les obres, sent el col·legi Sant Antoni II qui s'ha oferit i ha brindat la seua col·laboració per al manteniment.

La regidora de Benestar Animal, Beatriz Sierra, explica: “Des de l'ajuntament agraïm la predisposició del Sant Antoni II, encapçalades per la seua directora, Raquel Hernández, qui ens ha oferit tota la col·laboració del centre per a la ubicació de la colònia felina". "Hem traslladat allí les gateres perquè els animals tinguen refugi en un entorn agradable. A més, cal aplaudir com han aprofitat aquesta situació per a incloure la sensibilització pels nostres animals dins del seu projecte educatiu”, diu. D'aquesta manera, el Sant Antoni II s'estan fent dinàmiques amb l'alumnat en matèria de sensibilització amb l'entorn i el respecte a les mascotes. Una aportació més per a la comunitat educativa del centre que compta amb nous habitants aquests dies. Per part seua, La Voz Felina continuarà amb el treball de cura i manteniment de la colònia en col·laboració amb el centre. Per a la realització d'aquesta funció, des de les associacions animalistes s'estan recollint aliments per a la població felina que podran ser entregats a l'ajuntament de dilluns a divendres, als matins de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous en el Centre d'Informació Juvenil de 15 a 19 hores.