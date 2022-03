Vuelve la Fiesta de la Carxofa de Alaquàs. La plaza de la Constitución acogerá el próximo domingo 3 de abril la quinta edición de esta fiesta organizada por la Sociedad Gastronómica El Cullerot y la Asociación de Amigas y Amigos del Cant de la Carxofa con la colaboración del Ayuntamiento de Alaquàs, la Unión Musical de Alaquàs, Caixa Popular, Cerveza Tyris, Mediterránea Gastrónoma, Carmeleta y la colla de dolçainers de Alaquàs. Una fiesta que se ha convertido ya en tradicional en Alaquàs y que fusiona todos los elementos que forman parte de esta celebración: la gastronomía típica de l’horta, la música, las raíces históricas y el Cant de la Carxofa de Alaquàs.

El encuentro se iniciará a partir de las 10 horas con la participación de seis locales de restauración del municipio: Hotel Plaza, La Nova Terreta, Donna, La Cuina de Gemma, Bar Migter y El Clot. Todos ellos elaborarán diferentes tapas creativas que contarán con la alcachofa como principal ingrediente y que serán vendidas a precios populares hasta las 14 horas.

La música no faltará a la cita. A las 12 horas de la mañana tendrá lugar un taller de voces para todas las niñas y los niños que desean conocer más cerca el Cant de la Carxofa. La Asociación de Amigas y Amigos del Cant de la Carxofa con la colaboración de la Unión Musical de Alaquàs, y con el objetivo de continuar con la tarea de difusión y puesta en valor, darán la oportunidad de aprender los principales rasgos de esta composición musical y y tradicional del siglo diecisiete que es sin duda una de las señales de identidad cultural más importantes de Alaquàs declarado este año Patrimonio Local Inmaterial. Para participar en el taller hay que inscribirse en este formulario: https://www.alaquas.org/url/02q04t.

Como no podía ser de otro modo, la cita finalizará con el reparto a a precio popular de raciones de arroces típicos valencianos que cuentan con la alcachofa como uno de sus ingredientes destacados que serán cocinados por la Asociación Gastronómica El Cullerot de Alaquàs.

Hay que destacar que durante toda la mañana habrá animación infantil para las niñas y niños así como un taller de gastronomía sostenible subvencionado por la Generalitat Valenciana.

Todas las novedades de la fiesta, las diferentes tapas que se ofrecerán y toda la información necesaria para participar y acceder se pueden consultar a lo largo de estos días a través de la página de Facebook oficial de la Asociación de Amigas y Amigos de la Carxofa https://www.facebook.com/amicscantcarxofaalaquas y de la Asociación Gastronómica El Cullerot