Desde el equipo de las Bibliotecas Municipales de Burjassot quieren que el mes de abril sea muy especial para todo el municipio. Por este motivo, a sus actividades de animación lectora y de fomento de la lectura, este mes han añadido dos sorteos de lotes de libros con el objetivo de que tanto pequeños como mayores recomienden sus lecturas favoritas y, de premio, descubran nuevas publicaciones.

El primero de los sorteos, para conmemorar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, se inicia hoy mismo, 30 de marzo, y estará abierto hasta el miércoles 6 de abril. Participar es muy fácil ya que tan sólo hay que seguir el Facebook Casa Cultura Ajuntament Burjassot y, en Instagram, @cult.burjassot, darle “me gusta” a la publicación que se ha creado para el sorteo y etiquetar, en el mismo comentario, a dos personas que les guste leer. Asimismo, hay que recomendar un libro infantil o juvenil.

El 7 de abril tendrá lugar el sorteo de los lotes de libros, uno de temática infantil/juvenil y otro para adultos en ambas redes sociales, donde se publicarán los ganadores del mismo.

Además, hay que estar muy atentos a las redes de Cultura del Ayuntamiento de Burjassot ya que, para conmemorar el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, tendrá lugar el segundo de los sorteos del mes.

Presentación del libro Despertar en Soria, de Uiso Crespo

Desde el mismo día 1 de abril, las Bibliotecas Municipales de Burjassot han programado actividades de animación lectora y de fomento de la lectura en el municipio. No en vano, abril es el Mes del Libro por excelencia ya que, el día 23, se celebra el Día Internacional del Libro, una efeméride que, como no podía ser de otra manera, va a marcar cada actividad programada para este mes.

Como bien señala el titular de esta noticia, la primera actividad de fomento de la lectura y del hábito lector va a ser la presentación del libro del burjassotense Uiso Crespo, Despertar en Soria. Dicha presentación será este viernes, 1 de abril, a las 19:00 horas, en la Sala de Audiovisuales de la Casa de Cultura.

Periodista cinematográfico y redactor digital, esta es la segunda novela que publica Uiso, presentándola como una lectura romántica cuya trama ahonda en los entresijos del rodaje en España de Doctor Zhivago. Para ello, el escritor se sirve de un hotel ficticio que lleva el nombre del protagonista de la famosa película de 1965. Ésta es la premisa de la que parte el vecino de Burjassot, quien debutó con La canción de nuestro verano, una primera novela con la que Crespo llegó a miles de lectores españoles, pero también de Francia, Portugal, Bélgica, Brasil, República Dominicana, Uruguay o Suiza.

Despertar en Soria presenta a Edu y Úrsula, una pareja que se dispone a pasar la última Nochevieja como solteros, antes de su boda. Úrsula vive obsesionada con las redes sociales, mientras que Edu tiene miedo de confesarle a su pareja que su relación carece de sentido. Para entrar en el Año Nuevo, se alojan en el Hotel Yuri Zhivago, donde trabaja Olga, una joven que siente admiración por la película que da nombre al establecimiento. Una noche, Olga conoce a Edu y es entonces cuando ambos descubren que comparten pasión por el cine. Además, ella le hace reflexionar sobre la situación que él está viviendo. A partir de ahí, Edu se verá envuelto en un angustioso cruce de caminos debiendo decidir por dónde seguir caminando. Uiso desarrolla su carrera profesional como corrector ortotipográfico, además de asesorar a autores con la autopublicación de sus creaciones.