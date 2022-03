El programa Escola de Famílies comença en els centres educatius de Sedaví

La regidoria d’Educació de l'Ajuntament de Sedaví i el Gabinet Psicopedagògic Municipal han posat en marxa l'Escola de Famílies “Taller emocionant per a famílies valentes”, que es desenvolupa en els centres escolars del municipi i que conclou el dia 12 d'abril.

El primer dels tallers, de dues sessions de duració, es va iniciar el dimarts en el CEIP San Clemente i conclourà el dimarts 29 de març. El segon es desenvoluparà en el CEIP Fernando Baixauli els dies 31 de març i 7 d'abril, i l'últim, a celebrar en el CEIP Vicente Pla Paredes, tindrà lloc els dies 5 i 12 d'abril, tots ells amb sessions d'hora i mitja de duració, en concret de 17.30 a 19 hores.

En els tallers es treballa la necessitat i beneficis de desenvolupar les competències emocionals, com influeixen en el comportament dels fills i filles i l'educació emocional com a eina eficaç per a previndre els diferents tipus de violència i per a fomentar la igualtat i la coeducació. També s'aborden la seua importància en la solució de dificultats i conflictes familiars, la comunicació afectiva i les estratègies de gestió emocional per a la casa.