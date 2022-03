Todavía resuenan los ecos de la gresca que se montó en el pleno de Puçol, el pasado lunes, después de que PSOE y Compromís, con el apoyo de Ciudadanos, tumbaran el proyecto de construcción de ampliación y acondicionamiento del Camí Mangraners, que incluye un trazado ciclopeatonal, en el tramo comprendido entre la Avenida Alfinach y el Camí Llíria. La actuación cuenta una inversión de 1,7 millones.

Pese a que los socialistas dejaron clara su postura en el pleno, argumentando su voto en contra, han querido insistir en que "no estamos en contra de la construcción de un carril bici que una el casco Urbano con las Urbanizaciones y la Sierra Calderona. Lo que no podemos aprobar es este proyecto de un carril bici-Urbanizaciones que no es real, que no une el casco urbano con las urbanizaciones porque no puede cruzar el Bypass, un km de carril bici aislado que no va hacia ninguna parte, y que tiene un coste de cerca de 2 millones de euros. Un supuesto “Carril Bici hasta las Urbanizaciones” que no sale del casco Urbano".

El PSPV recuerda que propusieron "una alternativa de carril bici técnicamente viable y ejecutable que figura en el PMUS aprobado en 2019, que conectaría el casco urbano con el paraje natural de la Costera y la entrada trasera de las Urbanizaciones, sin problemas ni apenas obras".