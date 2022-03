Correfocs, actuacions musicals, rifes, tallers infantils, activitats per a tota la família, cercaviles, cinema, concursos i una sorpresa final de la mà dels Amics de la Passejà. Quart de Poblet està organitzant una autèntica festa del valencià. El municipi de l’Horta Sud, molt actiu durant tot l’any en la programació d’activitats per a fomentar la llengua, acull en 2022 la XXXIV Trobada d’Escoles en Valencià, on el dia més important serà el 7 de maig. Eixe dia el poble de Quart de Poblet es prepara per a rebre a totes les persones de la comarca que gaudiran d’un dia de festa.

Abans d’eixa data, que promet ser inoblidable, la «Trobada Musical» per als i les més xicotetes ja va començar el passat dia 29 i continuarà hui 31 de març i demà 1 d’abril, en l’Auditori Molí de Vila. Els grups escolars cantaran, ballaran i gaudiran de l’actuació de l’artista Dani Miquel. El 8 d’abril se celebrarà el lliurament dels premis Sambori als millors treballs realitzats per l’alumnat dels diferents centres educatius de la comarca de l’Horta Sud que han participat. La «Trobada Concert Secundària» serà el 13 d’abril amb l’actuació del grup musical «Tenda». El 29 d’abril serà una data molt especial, perquè s’inaugurarà el Mapa commemoratiu de la Trobada de la comarca de l’Horta Sud, una peça de ceràmica que servirà per a recordar esta trobada i al costat del qual es plantarà un arbre en representació de la Trobada d’enguany. Amb el nom «Plantem pel Valencià», els xiquets i xiquetes plantaran romer i lavanda al seu voltant. La programació del dia gran, el 7 de maig, constarà d’una concentració que donarà pas a les cercaviles (17 hores); el començament de les dos cercaviles que arribaran a la zona de l’escenari, pròxima als tallers (17.30); les autoritats municipals pujaran a l’escenari i repartiran un quadre commemoratiu als representants de cada centre (18); tallers i actuacions en el recinte (18.30-20.30); actuació musical del grup «La Glüps Band» (20.30); correfocs des de la Biblioteca Municipal fins a la Rotonda de l’Aigua (21.30); el relleu en la Rotonda del Agual l’agafen Els Amics de la Passejà, que clausuraran la gran festa del valencià. Amb el lema «L’escola que ens fa lliures», esta edició se centra, encara més, en la importància de l’educació per a proporcionar als i les més xicotetes un criteri propi que els permeta aconseguir els reptes que es proposen. La Trobada és la manifestació popular més important en defensa de la llengua valenciana que es realitza des de fa més de trenta anys en la Comunitat Valenciana. Un dels seus objectius és ensenyar la història i el patrimoni local a la resta de la comarca alhora que es fomenta l’ús del valencià. Els col·lectius implicats estan preparant esta edició amb especial il·lusió després de l’obligada aturada provocada per la pandèmia. S’esperen unes trobades històriques, amb rècord de participació i amb un gran optimisme per les condicions i dades sanitàries previstes.