El casal de la falla El Raval d'Alcàsser continua gaudint després de la plantà del passat dijous. La fira, els castells inflables i la música els acompanyen en la tradició que es remunta als seus orígens i que, segons el president, Miguel Belcos, “es mantindrà per a tota la vida”.

Les persones fundadores del Raval no arribaren a temps per a fer la seua primera plantà el 15 de març en 1980. Demanaren ajuda a una falla de València i hagueren d’esperar a la finalització dels actes per a poder inscriure’s, una setmana més tard. Des d’aquell moment, la tradició s’ha traspassat de generació a generació.

Tots els integrants defenen aquesta condició que els dona una diferenciació especial. La fallera major, Paula Bisbal, expressa: “La fundació va ser així i ens han ensenyat a respectar la història de la nostra falla. Així ens criarem, així són les nostres arrels i ens sentim tots molts apegats a elles. No podríem entendre les nostres falles d’altra manera, seria impossible”.

Alcàsser és, per tant, l’únic municipi de la comarca (i un dels pocs valencians) que pot gaudir de la festivitat per partida doble. “Molta gent va a la seua falla i es perd la resta, però tenint-les una setmana després pots viure una amb els amics i després la teua, és molt emocionant”, declara la fallera major infantil, Valeria Baldoví.

El president infantil, Borja Bosch, ha lamentat deixar arrere a les persones que els han acompanyat en tots els actes i que ja han acabat el seu regnat. Tanmateix, destaca l’alegria de reunir-se de nou i reviure l'experiència.

Familiaritat com a essència principal

El Raval ronda enguany els 500 fallers. Una xifra que no els impedeix ser pròxims els uns amb els altres, una característica que conforma la base de la comissió. Gemma Moret i Carmen Martínez, falleres i filles dels fundadors, expliquen que són una gran família i han crescut tots com si foren germans.

“El més important és que la gent siga feliç, que vulga vindre, que tinguen ganes d’estar tots junts en el casal i això ho hem aconseguit”, afirma Paula Bisbal. Especialment, després dels mesos d’incertesa a causa de la pandèmia, que aquesta vegada no ha frenat la celebració i i ha animat a la gent a tindre encara més ganes.

Al seu torn, el president ha volgut destacar la seua filosofia de portes obertes, convidant a tots els veïns, veïnes i localitats del voltant a desplaçar-se aquest cap de setmana al municipi per a gaudir dels actes previstos.