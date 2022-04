Un vecino de La Pobla de Farnals ha denunciado la intoxicación de cachorro en el pipican tras la ingesta de cuatro cinco frutos de cinamomo, un árbol habitual en paseos y jardines por su sombra, pero cuyos frutos se han registrado como tóxicos, sobre todo en perros.

“Mi perro se encuentra entre la vida y la muerte debido a la ingesta de 4 o 5 bolitas amarillas( cinamomo) de los dos árboles de este pipican. Presentaré en el ayuntamiento por registro de entrada una reclamación por lo sucedido adjuntando informe veterinario. Espero que cautelarmente y hasta que se pueda proceder a la poda de dichos árboles venenosos se cierre ese pipican o se ponga un cartel informativo”, denunciaba este vecinos en redes sociales. Denuncia que fue constada en la misma plataforma por el alcalde Enric Palanca, quien afirmaba que “estos árboles son muy comunes, incluso en zonas donde juegan los niños” y aclaraba que la toxicidad de las frutas se mide en cantidades a lo expuesto “por lo que proceder a la tala de árboles no estaría justificado”. En cambio, sí plasmaba como solución “disponer de algún cartel informativo como motivo de alarma” y matizaba que ya hacía años que no se plantan esas variedades pero también crecen de forma espontánea. “Recomiendo como siempre estar pendientes de los animales tanto por lo que puedan comer del suelo que les pueda afectar a la salud como por las deposiciones, hoyos y raimientos de mobiliario urbano que los perros suelen producir cuando no se les presta la atención suficiente”, concluía.

Sin embargo, la brigada municipal decidió a primer ahora cerrar el pipican para proceder a la poda de los dos árboles de cinamomo además de recoger todos los frutos que había en el suelo, para impedir que se produjeran más accidentes. Algo, que agradecía el vecino afectado, cuyo can ya se encuentra estabilizado. “Tengo que agradecer públicamente al ayuntamiento que a primera hora de la mañana se cerró el acceso al pipican y no solo se hizo la poda, también han retirado todas los frutos. Es una especie desaconseja en áreas frecuentadas por animales y me consta que antes de construirse el pipican ya estaban”, concluía.

Ahora habrá que debatir si se mantiene los árboles en el pipican o se transplantan a otra ubicación como han sugerido algunos vecinos, debido a la gravedad de su ingesta para los perros. Según los expertos, los síntomas en los perros comienzan a las 2 o 4 horas de la ingestión, y son similares a los observados en humana. Inicialmente presentan náuseas, vómitos, constipación o diarrea a veces con sangre y en ocasiones se complica con síntomas neurológicos: depresión o excitación, convulsiones, pulso débil, disnea, paresia, coma y puede acabar en fallecimiento del can.