Una moción presentada por Podem y vetada por su socio PSOE ha abierto un cisma el gobierno de Xirivella, formado por ambos partidos en minoría. La iniciativa para municipalizar las viviendas que la Sareb tiene en el municipio no salió adelante en el pleno de marzo por los votos en contra de PP, Cs y de los socialistas, motivando “momentos de tensión entre los socios”, según ha revelado la formación morada.

Karin Jansen, concejala de Podem, anunció hace semanas una moción para tratar de ampliar el parque público de vivienda de la localidad con pisos propiedad de la Sareb, conocida como «banco malo». El texto de la iniciativa explica que tras la reciente nacionalización de facto de la Sareb, de sus activos y deudas, la formación morada solicitaba que las 65 viviendas de esta entidad ubicadas en Xirivella pasaran a ser de titularidad municipal.

Pero el PSOE no respaldó la moción, evitando que fuera aprobada. “A juzgar por lo sucedido ayer, las negociaciones y los intentos por sacar adelante la iniciativa entre las fuerzas progresistas de la corporación se prolongó hasta el último momento. Prueba de ello es que al proceder a la lectura de la moción, la portavoz de Podem, Karin Jansen, anunció que se habían añadido dos puntos, supuestamente para conseguir los votos a favor de PSOE y Compromís”.

Pero según explica Podem en un comunicado, el Secretario intervino para indicar que al haberse cambiado la parte dispositiva de la moción, esta debía dejarse sobre la mesa para proceder a continuación a votar su inclusión por despacho extraordinario. “Tras diez minutos de receso, se decidió incluirla y proceder a su debate y votación”, explica Podem.

En el turno de intervenciones Ricard Barberà, portavoz de Compromís, anunció su voto a favor por haberse incluido a propuesta suya, un punto por el que el ayuntamiento se comprometía a realizar un protocolo de adjudicación y seguimiento de las viviendas antes de finalizar el año. Por su parte, Águeda Ferrandis, portavoz del PSOE, afeó a Podem «traer al pleno una moción que afecta a la gestión del gobierno» y que «si esto lo hubiéramos hablado antes hubiéramos llegado a un acuerdo». Además, añadió: «nosotros estamos a favor de que las viviendas las gestione la Generalitat, no puede ser que nos quedemos 65 viviendas».

Pero Podem cuestiona que “este fuera el motivo del voto en contra”, ya que, revela que el segundo de los puntos incorporados en el último momento señalaba que el Ayuntamiento de Xirivella “podrá establecer mecanismos de colaboración con la Evha (Conselleria de Vivienda) para la gestión de las viviendas adquiridas».

Karin Jansen, señaló que en Xirivella “hay más de 100 familias en situación de vulnerabilidad que han solicitado una vivienda social. Es obligación nuestra como administración velar por los nuestros con todos los medios». Y tras recordar que la adquisición de esas viviendas sería a coste cero, interpeló a la portavoz socialista: «Sra. Ferrandis, dice que no hemos hablado, esta moción estaba presentada ya el mes pasado y todo el mundo ha podido verla, estudiarla y podíamos haberlo hablado» Y a continuación aclaró «no hemos llegado al acuerdo que querían ustedes, que es que Xirivella no tuviera la titularidad de las viviendas, esto significa que el partido socialista de Xirivella no quiere viviendas sociales en propiedad».

La moción fue finalmente rechazada con los votos en contra de PSOE, PP y Ciudadanos.