Rafa Ferrando: «El militante socialista entiende que un gobierno PSPV-Cs es mucho mejor que uno de PP-Vox»

Rafa Ferrando García (Rocafort, 1972) admite el ajetreo. Ocupa ya el despacho de alcaldía de Casa Bou como nuevo alcalde de Rocafort. El cantante del Cor de la Generalitat promete aire fresco, trabajo y gestión, y defiende que un gobierno PSPV-Cs es mejor que el que había de PP-Vox.

¿Cómo entró en política?

Con la crisis de 2008, decidí afiliarme a Socialistas de Rocafort, el partido con el que pensaba que más cosas se podía hacer por los vecinos. Entré en las listas de 2015, pero no logré acta. Tras varias renuncias, entré en el pleno en 2017. En 2019, ya ocupé el número tres en la lista.

¿Soñaba con ser alcalde?

En ningún momento. Estás ahí para aportar lo que puedas, pero no para liderar nada porque por puesto no me tocaba.

Y menos con una moción de censura, supongo.

Me preguntas hace un mes si vas a ser alcalde y te digo que para nada. Jamás hablamos con Ciudadanos hasta ahora. En mayo de 2019 sí se habló pero no hubo acuerdo y respetamos su pacto con PP y Vox. Ni siquiera en agosto de 2021 con el cambio de alcaldía hablamos con ellos.

¿Y por qué ha fraguado ahora?

Porque la situación era insostenible, sobre todo al salirse Ciudadanos. O aceptábamos la parálisis de un gobierno en minoría que era incapaz de la llevar adelante su gestión o tomar esta decisión para tratar de revertir todo y darle un impulso a la gestión.

Vistos los antecedentes en esta legislatura, ¿se fía de Cs?

Si no nos fiáramos de Cs no hubiéramos firmado nada. Y estoy convencido de que va a funcionar porque nos quedamos con la parte del gobierno que había que sí funcionaba, eran los que curraban. Sí, nos hemos dicho cosas, claro, era nuestra función como oposición y fiscalizar lo que estaban haciendo. Pero es que Cs llevaba el 80% de la gestión con solo dos concejales ; el resto poco hacía. Por eso las críticas eran contra ellos, porque al resto se le podía criticar, pero por inactividad. Y esa es una de las razones para la moción. No es que PP-Vox se quedara en minoría, sino que la parte que sacaba el trabajo adelante, compartiéramos o no sus criterios, era la que se había ido. Se quedaba un ejecutivo que debía gestionar dos millones de remanente antes de fin de año, y en las manos de quien quedaba estábamos convencidos de que eran incapaces de hacerlo a tiempo.

Pero el PSPV tiene ahora las gestiones de más peso, como Hacienda, Urbanismo, Educación o Bienestar Social...

Lo hemos repartido. La carga que tenía Ciudadanos no se correspondía con los concejales que tenía. Los siete de ahora somos currantes y ese ha sido el reparto. Y Cs también lleva concejalías de estar muy encima en el día a día. El reparto de concejalías no fue objeto de fricción en la negociación, se resolvió rápido porque Cs, por todas las dudas vertidas, no quería Urbanismo.

¿Cree que el simpatizante y afiliado del PSOE va a entender el pacto con un partido que estaba antes con PP y Vox?

Nuestro partido tiene que explorar todas las opciones y nuestros militantes entienden que un gobierno PSOE-Cs es infinitamente mejor que uno de PP-Vox, ya que hemos eliminado a la extrema derecha del gobierno, y las políticas serán más acordes que antes. Es verdad que estamos con un partido que no tiene nuestro programa, pero tenemos experiencia en ello. Ya gobernamos con Compromís, Podemos y IxR. Me refiero, que el PSOE tiene esa versatilidad y hemos mirado lo que era mejor para el pueblo.

¿Qué puede esperar el pueblo de su mandato?

Lo primero y primordial es que va a correr aire fresco, se van a abrir las puertas y las ventanas. Estábamos en el candelero cada dos por tres y no para sacar pecho sino por estar en el barro y para no levantar la cabeza de orgullo. Va a ser otra manera de gobernar.

¿Va a reconducir las relaciones del consistorio con algunas de las asociaciones?

Todas las asociaciones son iguales y tienen los mismos derechos y obligaciones, y las vamos a tratar igual. Estamos aquí para apoyar a todas las asociaciones sin distinción ni afinidades.

¿Levantarán las alfombras?

De momento, vamos a ponernos a trabajar, que es la urgencia inmediata. Hay que gestionar un remanente de dos millones y no hay tiempo que perder. Tampoco es nuestra intención venir a cortar cabezas. La prioridad es la gestión, pero si descubrimos cualquier actuación indebida se actuará en consecuencia.

¿Entonces se pondrá en marcha la comisión informativa por la supuesta intervención del exalcalde en la concesión de dos licencias urbanísticas?

Los mandatos plenarios están para cumplirse y ahí, como gobierno, no podemos decidir nada.

Diga lo que quiera.

Son nuevos tiempos y este es el mejor equipo de todos los posibles. Estamos muy preparados y los vecinos notarán el cambio desde el minuto uno.