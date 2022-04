El grup de Corresponsals Juvenils d’Alaquàs va participar en el taller “Refugi, drets humans i desenvolupament sostenible” impartit al Centre Juvenil del Passatge pel Comité Espanyol d’ACNUR el passat divendres 25 de març. En ell, s'involucraren un total de 14 joves i va estar present també el regidor de Joventut, Javi Antúnez.

A través de dinàmiques interactives de joc per tal que el públic empatitze el màxim possible amb la població refugiada, es van donar claus per tal d’entendre millor aquestes persones així com la seua situació. L'objectiu va ser ajudar-los a identificar els prejudicis que poden sorgir respecte a elles i reflexionar sobre els drets que s’han vulnerat.

Aquesta formació és part de la programació organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs per al grup de Corresponsals Juvenils sobre cooperació internacional, igualtat i diversitat i està inclosa dins del programa “Jo em dic Brisa” per tal d’ensenyar a la joventut conceptes bàsics sobre la població refugida i donar a conéixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L'oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) té l'autoritat per liderar i coordinar l'acció a escala mundial per protegir els drets i el benestar de desenes de milions de persones. A través d’ella, s’ensenya què són els ODS i per què són importants per a tothom, a través de dinàmiques participatives. Es posa especial èmfasi en els objectius relacionats amb igualtat de gènere i cura del medi ambient i es debat sobre què podem fer per contribuir al seu compliment.