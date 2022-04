La gastronomia més tradicional presentada de la forma més innovadora s'ha donat cita aquest cap de setmana en l'Horta Sud amb diverses activitats com ara la Festa de la Carxofa d'Alaquàs o la Fira del Moniato d'Albal. Les dues convocatòries han fet desplaçar-se a la comarca a nombroses persones per a tastar les propostes elaborades pels i les professionals de la cuina.

En Alaquàs, milers de persones acudiren a la Festa de la Carxofa, que organitzaven els col·lectius Amigues i Amics de la Carxofa d'Alaquàs i l'associació gastronòmica el Cullerot. L'activitat està vinculada a la tradició del Cant de la Carxofa, que Alaquàs comparteix amb altres pobles de l'Horta i barris de València, i que està en el camí de ser Bé d'Interés Cultural (BIC).

Sis negocis locals varen servir més de 4.500 tapes al llard de tot el matí, que tenien com a base la carxofa. I a última hora del matí, es varen degustar més de 1.000 racions de diversos arrossos. Croquetes, ensaladilla, falàfel, natxos, mandonguilla líquida i altres elaboracions es varen oferir a les persones visitants, a més de les fórmules més tradicionals com la carxofa torrada, fregida o en tempura, entre altres. Alguns dels locals que participaven varen arribar a fer 1.000 tapes de carxofa. Sobre els arrossos, voluntariat vinculat al Cullerot va elaborar més de mil racions d'arròs de carxofa amb secret ibèric, paella valenciana amb carxofa i paella d'espinacs, carxofa i cigrons.

Durant el matí també hi hagué activitats complementàries com un taller de veus per a aprendre a cantar la Carxofa tant per a persones adultes com per a xiquetes i xiquets, organitzat per Amigues i Amics amb la Unió Musical d'Alaquàs, i també es va instal·lar un punt solidari on el Cullerot va vendre cassoles de fang amb la marca dels Aguilar del segle XV, que el col·lectiu gastronòmic ha recuperat, i el llibre "Receptes saludables de sempre".

Moniatos en Albal

De forma paral·lela, en Albal, més de 2.000 persones varen visitar la I Fira del Moniato, que va conviure amb la tradicional cita ferial on 60 casetes exposaren els seus productes ecològics i artesanals. Des de divendres fins diumenge, la regidoria de Canvi Climàtic que dirigeix l'edil José Arias, va organitzar tres jornades per a fer valdre un dels productes autòctons de la localitat a través de tallers, xarrades i una exposició que va comptar com a escenari amb el Mercat Municipal i que ha recollit la història d'aquest producte agrícola.

A més, la I Jornada Gastronòmica va tindre la participació de diversos restaurants i bars que elaboraren plats on el moniato va ser el protagonista. En la jornada es varen poder pogut provar propostes tan suculentes com la pizza, el còctel, xips, croquetes, ensalada russa de moniato i l'hamburguesa amb salsa de moniato i cecina.