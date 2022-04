La 34ª edició de la campanya Anem al teatre ha començat en el teatre auditori municipal de Xirivella. Aquesta edició suposa la volta de l'alumnat a les instal·lacions del teatre, ja que l'any passat es va celebrar als patis dels col·legis per la pandèmia.

Com a novetat, Anem al teatre s'amplia per primera vegada als estudiants de secundària dels instituts Ramón Muntaner, Gonzalo Anaya i La nostra Senyora de la Salut. D'aquesta manera, fins al mes de maig passaran pel teatre 3.549 xiquets i xiquetes d'entre dos i 16 anys que estan cursant Educació Infantil, Primària i Secundària en la localitat.

El regidor de Cultura, Roberto Romero, afirma: “Teníem moltes ganes de veure als xiquets i xiquetes tornar al teatre. L'any passat vam haver de traure fora la campanya per la pandèmia, però aquest és l'entorn natural. Amb aquesta campanya ens assegurem que tot l'alumnat escolaritzat a Xirivella acudisca almenys dues vegades a l'any al teatre, una ara i l'altra en la Mostreta de Pallassos que realitzarem a l'octubre. És una manera que es familiaritzen amb aquest entorn i amb la cultura”.

L'alumnat d'Educació Infantil va passar per l'auditori del 29 al 31 de març. Els dies 28 i 29 d'abril serà el torn dels estudiants de primària, que veuran "Rob", de Teatre de l’abast. Finalment, del 9 al 13 de maig visitarà el teatre l'alumnat de secundària, per a ells s'ha programat l'obra "The power of the 80’s", de Gonzalo Santamaría.