El Ayuntamiento de Alcàsser ha promovido una reunión entre la Asociación No a la megadepuradora en Alcàsser con técnicos ingenieros de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y el equipo de gobierno del consistorio, para responder dudas del colectivo ante la posibilidad de que se instale una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en el municipio. Una reunión, que según han informado los miembros de la Plataforma, les pilló "de sorpresa", porque a priori iban a conversar solo con los miembros del gobierno formado por PSOE y Cs, dentro de la ronda de contactos mantenida con todos los grupos políticos del ayuntamiento y desconocían que estarían presentes técnicos de conselleria.

En el encuentro participaron cuatro representantes de la Plataforma en contra de la depuradora ; la alcaldesa de Alcàsser, Eva Zamora; y el director general del Agua de la Generalitat Valenciana, Manuel Aldeguer, que explicó a los presentes que la redacción del anteproyecto de construcción de la EDAR está en fase de licitación.

Desde el equipo de gobierno queremos transmitir que, si esta ubicación se antepone a los intereses de Alcàsser, se defenderán las reivindicaciones de nuestros vecinos y vecinas y estudiaremos las posibles alegaciones" Eva Zamora - Alcaldesa de Alcàsser

Según el comunicado del consistorio, durante la reunión, de más de dos horas y media de duración, el equipo técnico de la conselleria respondió a todas las dudas y sugerencias de la Asociación No a la megadepuradora en Alcàsser, y trasladó que "construir una nueva EDAR tiene como objetivo proteger l’Albufera y el Colector Oeste del parque natural". Asimismo, tanto los técnicos e ingenieros como el propio equipo de gobierno, mostraron su “total disposición” a atender las reivindicaciones sociales y trabajar codo con codo para proteger el Parque Natural de l’Albufera, del que forma parte Alcàsser.

«La Conselleria propone que esta construcción se realice en Alcàsser, pero se trata de una idea inicial. Una vez se apruebe la contratación de la redacción del anteproyecto, los colectivos y vecindario tendrán la oportunidad de presentar propuestas para estudiar las soluciones más viables», ha señalado Zamora, quien desde un primer momento ha defendido que no es seguro que la EDAR se instale en el término municipal de Alcàsser, en concreto junto al polígono.

Sin embargo, la primera edila ha destacado que «desde el equipo de gobierno queremos transmitir que, si esta ubicación se antepone a los intereses de Alcàsser, se defenderán las reivindicaciones de nuestros vecinos y vecinas y estudiaremos las posibles alegaciones, pero queremos transmitir calma ante un proyecto que todavía es incipiente».

Nos hubiera gustado que el resto de ciudadanos pudieran haber tenido acceso a la reunión a través realizarla on line o grabarla como los plenos

Desde la Plataforma No A la megadepuradora de Alcàsser, sin embargo, lamentan "no solo el no haber sido avisados sino que esta reunión no se hiciera on line como los plenos o se grabara para hacerla extensiva a toda la ciudadanía que carecen de información". Aunque admiten que "toda información extra es bienvenida", reconocen que "no nos esclarecieron dudas sobre la cercanía de las casas, y nos vendieron muy bonita la depuradora, asegurando que no causaría olores ni molestias a la ciudadanía, pero nosotros no la queremos aquí".

Desde esta Plataforma vecinas siguen oponiéndose a la instalación de la EDAR en Alcàsser y por ello afirman que mantienen la manifestación prevista para este domingo, a las 18 horas de la tarde, con inicio en el polideportivo hasta llegar delante del ayuntamiento.