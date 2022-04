“[…] ‘Que qui s’ha mort?’ […] / ‘És el fill del forner, que feia versos.’ / Més cultament encara: ‘El nét major / de Nadalet.’ Poseu-me les ulleres.” Així ho imaginà, “un entre tants”, abans de partir el 27 de març de 1993. Fa 29 anys. Burjassot, de la mà de l’Associació Cultural Bassot, commemorà una vegada més l’aniversari de la mort del poeta Vicent Andrés Estellés portant fragments de la seua obra als carrers.

Balcons i finestres, façanes de cases, així com espais públics d’“Expressió lliure”, amanegueren diumenge amb cartells, llançols o altres suports amb textos de qui pintà el ‘Mural del País Valencià’. “¿Per a què servixen els versos si no és per a la rosada?” No faltà qui, des del balcó, inclús improvisà un xicotet recital.

Amb la seua iniciativa, “Estellés als balcons”, Bassot –estació número 6 d’“un itinerari que, excepte a las gotes de la rosada, a res ni a ningú servix”– volgué convidar la ciutadania a implicar-se, a través de la poesia, en la cultura, “cosa tan edificat per al ser humà i tan incòmoda per al poder”. El mes del llibre –abril i flors– ja arribà.