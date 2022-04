Godella rep un dels Premis al Bon Govern

L'Ajuntament de Godella ha rebut el primer premi en la secció Cultura i/o Normalització Lingüística de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) que s'han entregat hui en Centre Cultural La Beneficència.

L'alcaldessa, Teresa Bueso, i la regidora de Cultura, Tatiana Prades, han acudit a la gala on s'ha reconegut el projecte Villa Eugènia Online, concebut pel departament de Cultura municipal, integrat per Olga Torres, Núria Torres i Joan Miquel López.

Este projecte va nàixer durant la pandèmia amb la intenció que la ciutadania i els amants de l'art pogueren gaudir en un espai virtual de totes les exposicions que es concentren en Villa Eugènia durant l'any. Està configurat com una web intuïtiva i accessible on es poden consultar, visitar i revisar totes les mostres que s'han inaugurat en l'espai cultural durant els últims mesos.

Tatiana Prades ha lloat el treball realitzat per tot el departament: “En departaments xicotets com el nostre, treballar tots a una és l'única forma que projectes tan grans com els que es fan a Godella siguen possibles”.

“Portàvem diverses temptatives i, a la fi, hem sigut mereixedors d'un dels premis de la FVMP amb un projecte que suposa un salt qualitatiu en la nostra oferta a la ciutadania”, ha continuat la regidora.

La FVMP reconeix des de 2017 les bones pràctiques municipals per a promoure la qualitat de les polítiques públiques en l'àmbit local. D'esta manera, es recompensa les bones pràctiques de les entitats en una mostra del compromís del municipalisme valencià a fi d'aconseguir governs locals responsables, oberts, eficaços i adequats a les necessitats socials.