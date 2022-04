Llocnou de la Corona quiere más seguridad en sus calles. Su escasa población, apenas 124 habitantes, no le da para tener servicio de Policía Local propio. Solo la Guardia Civil tiene potestad para patrullar la localidad. Sin embargo, esto ocurre no en tantas ocasiones como desearía el consistorio de la localidad puesto que la Guardia Civil con comandancia en Alfafar cubre una amplia zona que alberga además de Llocnou, municipios mucho más extensos como Catarroja, Massanassa, Sedaví, Paiporta o Albal.

“Solo tenemos a la Guardia Civil que abarca 150.000 habitantes y cuenta con unas 80 personas en el cuartel y se nos queda corto”, señala el concejal de Seguridad Ciudadana de Llocnou, Nicolás Pérez (PP). Es por eso, que él mismo, ha emprendido conversaciones con los ayuntamientos colindantes de Alfafar y Sedaví para que permitan que sus agentes de la Policía Local vigilen la localidad.

“Tanto en Sedaví como en Alfafar se han mostrado de acuerdo. Sólo falta que subdelegación de Gobierno dé el visto bueno a ampliar las jurisdicciones de ambas Policías Locales para que se les permita patrullar nuestro término”, señala. Subdelegación de Gobierno, tras conocer la petición de Llocnou de la Corona ha pedido a la conselleria de Justicia que interfiera sobre la petición de ampliación de la jurisdicción de la Policía Local de ambos municipios. Una vez obtenido el permiso, los tres municipios firmar un convenio donde se estipularían las bases: “Hay que pulir detalles de como será el servicio y cómo se repartirán el área. Somos un caso excepcional, somos un pueblo muy pequeñito”, reconoce.

El problema, sin embargo, no son los pocos habitantes con los que cuenta Llocnou, muchos de ellos de edad avanzada, sino las personas que vienen de las localidades colindantes. “Muchos jóvenes, sabiendo que aquí no hay vigilancia policial, venían a la plaza de la Iglesia por la noche y se ponían a hacer botellón allí incluso a trapichear ocasionando molestias en los vecinos de ruidos, y luego también dejaban la zona sucia con restos de botellas y colillas” , señala el concejal, quien admite haber conseguido aminorar los problemas tras reunirse con la Guardia Civil. “Al contarle lo que estaba pasando aumentaron los operativos, hicieron algunos registros y eso hizo que se corriera la voz provocando un efecto disuasorio”, recuerda le edil, aunque no sabe cuánto va a durar. “Esperemos ver pronto a la Policía Local en nuestra localidad. Es una reivindicación que siempre ha estado ahí pero que desde que llegamos nosotros al gobierno hemos decidido impulsar”, concluye Nicolás Pérez.

El Ayuntamiento de Llocnou de la Corona quiere mantener la localidad como un espacio saludable para la convivencia y más ahora que ha concluido una importante reforma integral de todo su casco urbano, con la peatonalización de sus calles, a la instalación de nuevo mobiliario urbano y luminarias, así como la reducción del tráfico dejando solo un acceso abierto y cambiando la circulación de una de sus calles principales.