El dissabte 9 d'abril, a les 20.00 hores, en el Auditori Molí de Vila, de Quart de Poblet, l' Agrupació Musical l' Amistat, realitzarà el Concert de Primavera. Aquest concert s'emmarca dins de la campanya “Excel·lent, música de banda 2022”, de la Diputació de València. En aquest Concert de Primavera, també participarà la Societat Musical Santa Cecilia d'Alcàsser .

En la primera part, intervindrà la Societat Musical Santa Cecilia d'Alcàsser , dirigida pel seu director titular Llorenç Mendoza. Interpretaran; L' Amistat, de Ferrer Ferran, pasdoble, La Divina Comèdia, de Robert W. Smith, en els seus temps, L' Infern, El purgatori i L'ascensió. En la segona part intervindrà la Banda Simfónica de l' Agrupació Musical L' Amistat, sota la direcció del mestre José Onofre Díez Monzó, interpretaran; Double Concert per a marimba i vibràfon, de E. Sejourné. Sent Noelia LLOPIS Alemany, la solista de vibràfon i Kevin Gràcia Sanz, el solista de marimba. Música i vins, pasdoble de Manuel Morales y huapango de J. P. Moncayo per a disfrutar d'una gran vesprada.