La militancia del PSPV de Quart de Poblet tendrá que elegir este sábado entre dos pesos pesados del partido para el cargo de secretario general. La candidatura que hasta ahora era la oficial, la del secretario general Juan Medina, número 3 en el ayuntamiento, tendrá otra competidora, la que lidera el veterano Adolfo Gadea, histórico militante y marido de la alcaldesa, Carmen Martínez.

La batalla ha puesto esta agrupación local en el punto de mira del partido ya que Quart de Poblet es un municipio de referencia para el socialismo, con amplias mayorías que desde 1979 lograron, primero, Ramón Segarra y, luego, Carmen Martínez. Además, se produce en un contexto en el que impera el consenso y la candidatura única en la comarca, como se demostró en el congreso de l‘Horta Sud, que aupó a la secretaría general al alcalde de Silla, Vicente Zaragozà, o en otras citas como la de Torrent, donde se mantiene Ximo Planells en el cargo.

El politólogo Juan Medina es concejal Desarrollo Urbano Sostenible, Transición Ecológica y Cambio Climático en el ayuntamiento y lleva dos legislaturas como secretario general, representando al sector oficial del partido y teniendo enfrente a una minoría crítica. Anunció su opción de repetir hace dos semanas y pretendía impulsar una lista de consenso integrando a personas de este grupo, tal y como ya hizo al hacer la lista de delegados y delegadas en el congreso comarcal.

Por su parte, Adolfo Gadea es militante desde 1979 y sindicalista de base del movimiento de astilleros, por haber sido jefe de Seguridad de la antigua El Cano. Además, ha sido concejal en más de una legislatura y lleva en la ejecutiva local del PSPV desde los años 90, últimamente como secretario de Organización del equipo de Juan Medina.

Gadea afirma que su candidatura alternativa a la del actual secretario general está motivada porque “compañeros y compañeras” se lo propusieron “por muchos años de trabajo y llevando el peso del partido”. Entre otras responsabilidades, esgrime haber sido el jefe de campaña de 2019, cuando se ganó un concejal más para el PSPV. Afirma que “no existe ningún problema” con Juan Medina aunque asegura que presenta “un programa diferenciado”. Asimismo, el veterano considera que “el hecho de ser el marido de la alcaldesa no afecta en este proceso interno del partido” porque se valorarán sus “muchos años de trabajo”. “Tengo derecho a presentarme como militante y eso no tiene por qué implicar que hay problemas”, asegura.

“Es una deslealtad”

No ve igual el asunto Juan Medina, quien considera claramente “una deslealtad” que sus propios compañeros impulsen una “candidatura alternativa” a la suya. “Además, le dije tanto a Gadea como a la alcaldesa que, de cara a la ciudadanía, es difícil que entiendan una concentración de poder como esa. En todo este tiempo, yo he representado el equilibrio, el consenso”, manifiesta el concejal, que este jueves presentó su propuesta y su lista en un acto.

Medina reconoce que Adolfo Gadea le comentó que pretendía presentarse a la secretaría general, lo que fue “una sorpresa”. “Pero nunca me pidieron que yo me retirara o que hiciéramos una lista única. Seguramente pensaban que me iba a retirar pero no ha sido así”, afirma. “Realmente tiene todo el derecho a presentarse pero, como dije desde el inicio, no es momento de fracturas sino de unidad de cara a nuestro enemigo real, la ultraderecha y la derecha”, asevera.

Juan Medina defiende que en el gobierno local “no ha habido ningún problema” como para que se plantee lo que entiende como una operación para apartarlo. “Soy una persona de gestión y de trabajo. No de protagonismo. Suelo mantener un perfil público bajo. Pero es cierto que en esta legislatura se ha trabajado muy bien y en mi área hemos desbloqueado problemas gordos como el PAI de Animeta, los problemas en los polígonos y otros, y hemos sacado adelante la Edusi. No sé si eso ha hecho creer que yo tenía alguna expectativa de algo”, reflexiona.

¿Fractura en el gobierno local?

En la actual ejecutiva de Juan Medina, el presidente es el también concejal Bartolomé Nofuentes, que ahora aparece en el mismo cargo en la lista de Adolfo Gadea, así como también algunos ediles y edilas. Por ello, ya hay quien se pregunta si la batalla por la secretaría general puede afectar en el seno del gobierno local, Juan Medina asegura que sabe “separar”. “Al día siguiente yo voy a hacer borrón y cuenta nueva, No tengo ningún problema con mis compañeros y compañeras y voy a mantener mi lealtad”, indica.

También Adolfo Gadea insiste en que “no existe un problema con Juan y este es un proceso interno orgánico, que solo afecta y atañe a la militancia del PSPV de Quart”.