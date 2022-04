El Congreso de los Diputados y su presidenta, Meritxell Batet, han hecho pública esta semana una carta en la que el alumnado del CEIP Rei En Jaume de Xirivella pide a los políticos más diálogo y que ayuden a conseguir la paz en la guerra de Ucrania. “Es cierto que quizá somos muy pequeños para poder entender los argumentos políticos y económicos de los que hablan los expertos, pero hay algo que sí entendemos: la violencia no soluciona nunca nada”, denuncian en su escrito los más de cien niños y niñas que han participado en este proyecto.

Batet ha agradecido el mensaje y les ha dado la enhorabuena por esta iniciativa. “Desde las instituciones debemos asumir la responsabilidad de legar a las y los jóvenes de hoy, los hombres y mujeres de mañana, una sociedad justa y un mundo en paz en el que puedan construir una vida digna”, ha añadido la presidenta del Congreso.

En el centro confiesan estar sorprendidos “por la repercusión que ha tenido la carta, pero no tanto en sí por el mensaje del alumnado, porque si por algo se caracteriza el Rei En Jaume es por la educación en valores y el respeto entre personas de varias culturas”, argumenta José Valenciano, director del centro. En el Rei En Jaume conviven diariamente alumnos de más de treinta nacionalidades distintas. Además, se da la circunstancia de que entre ellos hay algunos de Ucrania y de Rusia, incluso hay alumnos que tienen en su propia familia ascendencia de los dos países, y son un ejemplo de respeto y convivencia.

Una iniciativa que también ha sido aplaudida por el municipio de Xirivella. "La iniciativa surgida del colegio Rei En Jaume demuestra el compromiso social y los valores humanos que se imparten en nuestros centros docentes. Los colegios públicos garantizan el acceso universal del alumnado a una educación de calidad, al margen de la capacidad económica de sus familias. El talento crece en cada casa y hay que regarlo a diario en beneficio de toda la sociedad", afirma el alcalde de Xirivella, Michel Montaner.

El mensaje de paz nació en clase de religión. “Al empezar las clases siempre dedicamos unos minutos a hablar con el alumnado sobre sus inquietudes y muchos me preguntaban sobre la guerra en Ucrania”, sostiene Olga Ferrandis, profesora de religión del CEIP Rei En Jaume. A partir de ahí, se diseñó una dinámica en la que vieron imágenes de varios conflictos para hablar de la guerra en general y el alumnado expresaba sus impresiones y propuestas. “Una de esas propuestas fue la que finalmente llevamos a cabo. Me decían: “si nosotros somos capaces de hablar y llegar a acuerdos, ¿por qué ellos no? Tenemos que decírselo”, añade Olga Ferrandis.

Con esa idea empezaron este proyecto que ha involucrado alrededor de un centenar de alumnos entre primero y sexto de primaria. “Escribieron frases e hicieron dibujos sobre lo que querían que hicieran los políticos. Una vez hecho, queríamos que llegara lo más arriba posible, a aquellas personas que pueden hacer algo al respecto. Lo enviamos al Congreso, a Atención al ciudadano, y la verdad es que no esperábamos que llegara a la presidenta del Congreso. Ha sido una gran sorpresa”, confiesa la profesora, que también valora positivamente otra de las consecuencias que ha tenido esta iniciativa: “ver dónde ha llegado su mensaje les ha hecho ver de lo que son capaces de hacer como ciudadanía y hasta dónde pueden llegar. Les ha concienciado de su responsabilidad como ciudadanos”, concluye la profesora.