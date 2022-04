La costosa recuperación económica, que a los efectos de la pandemia se le añade ahora la de la Guerra en Ucrania con la inflación en niveles desorbitados, como no podía ser menos afecta al sector de la construcción, y se ha cobrado una nueva víctima. La esperada pasarela ciclopeatonal al apeadero del Barrio de la Font de l’Omet de Picassent no empezará a construirse ya que no se ha presentado ninguna empresa a la licitación, valorada en 752.241,46 euros. Fue el 16 de diciembre de 2021 cuando se aprobó mediante resolución del Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, el contrato de obras, eligiendo como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto y ese mismo día se publicó el anuncio de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo para la presentación Ofertas finalizaba el día 21 de enero de 2022 a las 14.00 horas, para cinco días después, el 26 de enero de 2022 convocarse la Mesa de Contratación para el acto de apertura del sobre nº1. Sin embargo, la mesa constituida comprobó que no se había presentado ninguna oferta en el expediente y por tanto declaró desierto el procedimiento de licitación.

Ahora, la conselleria deberá estudiar de nuevo los pliegos, revisando concretamente los precios para volver a sacar a licitación este proyecto. Así lo anunciaba la propia alcaldesa de Picassent, Conxa García (PSOE) en el último pleno ante la queja de una vecina del barrio de la imposibilidad de cruzar al otro lado del barranco cuando llueve. Y es que esta obra es muy necesaria y una reivindicación histórica del Ayuntamiento de Picassent. Tal y como describía esta vecina en el pleno, la única forma de pasar al otro lado es cruzando por el cauce del barranco y subir unas largas escaleras hasta el otro lado. “Algo que no podemos hacer cuando llueve y baja mucha agua por el barranco. Antes cruzábamos por las vías pero ahora hay unos muros que no nos dejan acceder, y la única forma de ir es por la carretera, pero no hay arcén y pasan muchos coches y encima te ponen perdida de barro”, señalaba esta vecina. Precisamente esta actuación quedaba enmarcada dentro del Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia cuyo objetivo es fomentar la movilidad no motorizada y garantizar itinerarios peatonales seguros y accesibles al trasporte público. Su construcción era una colaboración entre conselleria y ayuntamiento a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Picassent (Edusi). Ahora empieza de nuevo el procedimiento, y habrá que esperar a que se saque una nueva licitación con los precios más ajustados al panorama actual, por lo que la construcción de la pasarela ciclopeatonal se retrasará bastante, tal y como avisó la alcaldesa. “ Ya no es solo aquí, está pasando en las obras de muchos pueblos y ciudades. Obras que se quedan desiertas porque las empresas dicen que suben muchos los precios, o no encuentran material, y es verdad que esta pasarela de l’Omet tiene mucho hierro y el precio de este material ha subido mucho, por eso van a revisar los precios para volver a sacar a licitación el proyecto, pero eso tiene un coste de tiempo eso está claro”, señalaba. Y razón lleva la alcaldesa. Levante-EMV publicó en el mes de febrero el listado con todos los concursos que quedaron desiertos en la Comunitat Valenciana durante el ejercicio 2021 elaborado por la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción , que reflejaban que al menos 32 licitaciones no fueron adjudicadas ante la ausencia de aspirantes, por un valor superior a los 21 millones de euros, tal y como ha ocurrido en Picassent. En concreto en l’Horta , al menos, media docena de licitaciones se quedaron sobre la mesa durante 2021 al no haber concursantes, superando los 1,4 millones de euros, a los que se debe sumar ahora los 75.241 euros d ella pasarela ciclopeatonal del barri de l’Omet.