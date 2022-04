La Guerra Civil (1936-1939) va marcar la vida de molts xiquets i xiquetes, els quals van traslladar-los a altres països per protegir-los dels bombardejos feixistes. Aquest va ser el cas del veí del Puig, Cecilio Puelles González (Marquina, 1926), que va ser exiliat en vaixell des de Gijón a la Rússia de la Unió Soviètica. Un poble, el rus, germà de l’espanyol que va difondre, donar suport i ajudar a la causa de la Segona República durant la contesa, i que, malauradament, hui els seus dirigents massacren al poble Ucraïnés.

La seua història va ser novel·lada pel seu nebot, el destacat escriptor veí de Torrent Vicente Muñoz Puelles (València, 1948), al premiat llibre “La Perrona” (2006). A l’obra s’arreplega com la motivació d’aquesta eixida de Cecilio va ser la pèrdua d’un germà seu, durant les primeres setmanes de la guerra, i els continus bombardejos. Una vegada a Rússia, on va ser enviat amb els seus tres germans, va passar penalitats per la invasió Nazi durant la Segona Guerra Mundial (1939-1945), encara que afortunadament sobrevisqueren els quatre. Finalitzat el conflicte, ell va realitzar estudis d’arquitectura a l’aleshores Leningrad, on va conéixer a Tatiana Ionina Veniaminovna (Vologda, 1929 - València, 2014) amb qui es va casar el 1952. Al finalitzar la seua formació, junts van començar a treballar com arquitectes realitzant edificis d’habitatges per a govern rus.

Quan ho van autoritzar les autoritats espanyoles i russes, va poder retornar el 1955 al nostre país amb els seus germans, gràcies als vaixells que va posar la Creu Roja. Un any més tard, una vegada establert a València, van vindre també la seua esposa, Tatiana, i, Olga, la filla major del matrimoni. Aleshores, Puelles començà treballant a l’estudi del cèlebre arquitecte Juan José Estellés Ceba (València, 1920-2010) com a delineant, fins que va poder convalidar els estudis d’arquitectura. Una vegada va poder exercir com arquitecte col·legiat, va muntar un estudi al costat de sa casa de la Gran Via Ferran el Catòlic 77. A aquest, Tatiana des de l’anonimat, va compartir tasques professionals amb ell, a més d’ocupar-se dels quefers familiars. Ella, malauradament, no va poder convalidar el seu títol d’arquitecta fins molts anys després per la barrera idiomàtica, malgrat la seua vàlua.

Des del seu estudi es van projectar destacades edificacions, a les quals es va incorporar l’ús del formigó armat, com és el cas de l’Edifici Barrera (1974), al carrer Sant Vicent 83-85, que incorpora aquest material a la façana. Una altra construcció valorada per alguns arquitectes és l’Edifici Vannes (1970), al carrer Gobernador Viejo 14-16, també a València, que innovava en introduir un interessant pati davanter. Puelles també va actuar com a promotor, per a construir amb les seues tècniques realitzant diverses patents relacionades amb els forjats plans, i com a constructor.

La fortuna va permetre retornar a aquest xiquet de la guerra i als seus germans, pel qual va poder tindre una carrera professional plena. Un futur que per contraposició, actualment, resulta incert per als milers de refugiats d’altre poble germà, l’ucraïnés que hui acollim.