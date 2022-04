La comissió de Corresponsals Juvenils, del Consorci Xarxa Joves.net, va celebrar a Aldaia una trobada el passat dissabte 9 d’abril en la que van participar més d’un centenar de joves d’entre 12 i 23 anys de la provincia de València.

Amb el lema "Mi relación conmigo mism@ y mi relación con mi entorno" es van fer activitats lúdiques i formatives, tallers, recitals i balls, etc.

A partir de les 10 del matí, arribats els i les joves de tots els punts de la comarca, informadors juvenils i responsables de Joves.net de cada municipi apuntat, al CEIP Martínez Torres d’Aldaia començava la presentació.

Les autoritats amfitriones, l’alcalde d’Aldaia Guillermo Luján i el regidor de Joventut i president de Joves.net Sergio Gómez, entre altres representants, donaven la benvinguda “a una trobada tan necessària com esperada". "Vos necessitem perquè sou el present i el futur”, encoratjaven. Així començaren a conéixer-se i generar sinergies i relacions entre pobles veïns.

Seguidament, ja al Centre Matilde Salvador, arrancaven els tallers impartits per Movimiento Contra la Intolerancia. L’objectiu era dotar d’una formació bàsica per a conéixer i detectar discursos d’odi. A més, donaren nocions i ferramentes per a evitar estos ambients i empoderar la joventut en relacions sanes.

Després de dinar al pati del Martínez Torres, va començar la gymkana de salut mental. Es van realitzar jocs i activitats per a aconseguir emblemes o peces d’un puzzle. Els temes van ser el tracte amb la família i amistats, conéixer els límits i la llibertat, el respecte, l’alimentació saludable, l’ús responsable de les tecnologies...

Amb el berenar es va donar pas al recital de música i ball amb exhibicions de diferents estils per part dels Corresponsals.

“És important la realització d’estes d'activitats pel foment de la participació activa dels nostres joves en la creació d'espais destinats exclusivament per a ells i elles. Gràcies a la XARXA JOVES.NET i, en este cas, a la comissió Corresponsals, els i les participants poden gaudir d'una jornada lúdica i formativa on són els i les protagonistes", afirmava Sergio Gómez.

La XARXA JOVES.NET és un consorci format pels Ajuntaments d’Alaquàs, Albal, Aldaia, Almussafes, Barri del Crist, Benetússer, Catarroja, Godella, Manises, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, La Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunt, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella. També manté un conveni de col·laboració amb l’Institut Valencià de la Joventut sobre recursos d’informació i participació per als joves.