La Semana Santa vuelve este año a Torrent, después de dos años cancelada por la pandemia. Esta fiesta, que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico en 2009, retoma el emblemático Encuentro Glorioso y con él a su Reina del Encuentro y Ángel de Resurrección de 2020, Azucena Guimerá Palop, quien no pudo disfrutar de este nombramiento en su momento, pero lo hará ahora.

- ¿Cómo te sientes al poder celebrar la Semana Santa después de este tiempo?

Me siento muy ilusionada porque es algo que llevamos esperando mi familia y yo desde hace mucho. Lo vamos a vivir con mucha ilusión. Yo personalmente, no acabo de creérmelo, el que ya esté aquí, pero estamos muy contentos todos.

- ¿Qué significa la figura de la Reina del Encuentro para ti?

Para mi es un testimonio vivo de lo que los cristianos celebramos en la Pasión de Cristo, la Semana Santa. Porque la reina al final tiene que encarnar la alegría de la Resurrección. Es muy importante. Para mí, también representa, de alguna forma, a Torrrent en una figura que es muy única y que no encontramos en otros sitios.

- ¿Cómo has vivido el aplazamiento de esta festividad en dos ocasiones?

Se ha hecho duro, no te voy a engañar. Porque, claro, lo veía cerca, pero el primer año con la pandemia nos pilló a todos que no sabíamos por dónde nos iban a venir las cosas. Entonces, 2020 no recuerdo que lo pasase especialmente mal. Ya el año pasado al ver que las cosas volvían a la normalidad, pero aún no se podía hacer nada, sí que fue más duro. Aunque, hemos aprovechado este tiempo de espera para ultimar los detalles que quedaban.

- ¿Qué nos podrías adelantar del vestido?

Se basa mucho en modelos de la época de la Germana de Foix, que, como asegura la tradición, fue la que inauguró esta costumbre de la Reina del Encuentro. Mi diseñador, Emiliano Belda, escuchó las ideas que teníamos y le planteamos mi madre y yo. A partir de ahí, él ha elaborado un diseño que mira mucho a los orígenes de la festividad. Es muy clásico. Tanto el color, en el que hemos seguido la tradición torrentina, y la forma son muy originarios. Nos hemos basado mucho en el estilo de los vestidos de época del siglo XV o el XVI. No nos hemos arriesgado (ríe).

- ¿Y el traje de las camareras y los pajes?

Para las camareras, que son las dos chicas que me acompañan a los lados, se pudo reajustar el traje que ya tenían. Y luego para los pajes, que son los niños que me acompañan y que llevan la capa, las modistas - Mercedes y Amparín López-, que son muy apañadas, consiguieron reajustar los de los más mayores, que se les había quedado pequeños, a otros que les viniesen bien. La verdad, es que lo han hecho muy bien y han trabajado muchísimo para que todos los pajes tuviesen el traje como toca.

- Aparte del Encuentro, ¿Cuál es el acto que más te gusta de esta festividad?

Te voy a decir dos. El primero, el traslado de mi hermandad (Prendimiento de Jesús), que es el Miércoles Santo a las doce de la noche, porque es una procesión muy bonita. Nos acompaña un coro gregoriano a la hermandad, que me han apoyado mucho este tiempo. Considero que es un broche de oro a estos dos años que me han estado acompañando y que voy a poder acompañarlos en otro traslado. Y luego también es muy bonita la procesión del Viernes Santo, que salen todas las hermandades por orden cronológico, porque cada hermandad de Torrent representa un momento de la Pasión, y se crea cada relato con cada una.

- ¿Qué es lo que esperas de la Semana Santa?

Espero que la gente lo viva con ilusión y recuperemos un poco la emoción por la Semana Santa de Torrent, que muchas veces ha pasado desapercibida, pero estos dos años que no la hemos podido vivir como acostumbrábamos se ha notado mucho. Y yo espero que la gente se de cuenta del gran tesoro y de la joya que es, que además es una fiesta de interés autonómico.