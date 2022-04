Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial del Teatre, que va tindre lloc el passat 27 de març, Picassent ha acollit diverses activitats per celebrar esta efemèride. I com no podia ser d'una altra manera, el teatre ha sigut el gran protagonista. Per això, dissabte va tindre lloc la representació de tres peces de joves creadors i creadores de la mà del Festival Russafa escènica, unes propostes arriscades en espais no convencionals de la Casa de Cultura que conformaren un itinerari artístic que va fer disfrutar el públic assistent.

Recordem que estes tres propostes varen ser escollides per un grup de mediació cultural del municipi i que pertany a l'Escola Municipal de Teatre.