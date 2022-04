En el escaso callejero que Alaquàs (como la mayoría de municipios) dedica a las mujeres aparece una vía con el nombre de Purificación Forriol Aguilar, más conocida como «Pureta, la del Forn» (o su negocio, como «el Forn de Pureta). Aunque su familia es muy conocida en la población y la casa donde estuvo el legendario negocio sigue en manos de su familia en la calle Mayor, no todo el mundo conoce la historia de esta mujer, cuyas acciones quedaron eclipsadas, por cuestión de género, como las de otras tantas de su generación.

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alaquàs trata de poner en valor estas historias y, por ello, acaba de editar una guía online, que fue presentada el fin de semana, en un acto que incluyó una ruta. El trabajo es obra de Via Heraclia, cuyas representantes Eva Martínez y Susana Lázaro, fueron las encargadas de presentarla, con la edila de Igualdad, Elena Álamo, y el alcalde, Toni Saura. Posteriormente, ambas guieron un interesante paseo por la historia local de las mujeres.

Un itinerario en clave de género

Una de las historias que reveló el itinerario fue la de Pura Forriol Aguilar, que nació en Alaquàs el 28 de noviembre de 1892, en la calle Mayor nº 42. Precisamente en esa casa estuvo su horno durante 40 años donde trabajó duramente para sacar adelante a su familia, ya que quedó viuda muy joven, al cuidado de sus dos hijos, Francisco (que estudió Derecho en la Universidad) y Vicente. Y en esa casa, rehabilitada por su nietaen la década de los 2000, se lee «l’hora del forn de Pureta», en el reloj de sol pintado en la fachada, obra del artista Adrià Hernández.

«Fue muy querida por la gente del pueblo y no solo por hacer buen pan, sino por ser más buena que el pan y tener un gran corazón», explica la guía, ya que «daba cobijo en su casa a quien no tenía nada y le daba, aunque a ella le faltara para comer».

El edificio tenía dos puertas y cuando entraba alguien por una de ellas a pedir algo a Pureta, ella salía por la otra para buscarlo, si no lo tenía en la vivienda. Y la guerra civil no fue una excepción en su bondad conocida ya que escondió en su casa a personas de ambos bandos «para evitar que las mataran, porque ella decía que no había personas ni de derechas ni de izquierdas, sino buenas o malas personas», y buenas personas había en ambos bandos.

«Por esta razón estuvieron a punto de fusilarla, cosa que no sucedió porque un amigo pudo evitarlo», explica la guía.

Acto de presentación

El Castell de Alaquàs acogió la presentación de la guía digital «Alaquàs con nombre de mujer», obra de Via Heraclia, diseñada por Ramon Cosme. Consta de 40 páginas que recogen la historia de las mujeres de Alaquàs, a través de distintos personajes, como propuesta para hacer un recorrido. El primer capítulo arranca en el Castell de Alaquàs para hablar de Úrsula de Aguilar y Margarida de les Velles, que fueron señoras de Alaquàs en la València del Renacimiento. La excursión continúa en la calle los Benlliure, donde nació la religiosa Josefa Campos Talamantes, fundadora de las Operarias Catequistas, así como de la primera peluquera con negocio propio, Modesta Martínez Fonfría, o de la fundadora de la primera cooperativa de mujeres de Alaquàs, Covamur, Mª Dolores Cervera Marí.

En la calle del Doctor Barberà, se muestra a la maestra Isabel López Evole o a la también docente Lourdes Diana Petit, mientras que la parada en el ayuntamiento alude a la artista Carmen Mateu Guiot, la primera concejala del primer ayuntamiento de la actual democracia (1979-1983) y aElvira García Campos, primera alcaldesa de Alaquàs (2009-2019). Teodora Tarazona Pérez, la primera mujer que montó una empresa de catering en Alaquàs; María Esteve Llácer y Flora Perales Sebastiá, dos símbolos del teatro local además de ser empresarias, y Sacramento Ferrer Torrejón, la primera mujer en una banda de música en Alaquàs, son otras de las mujeres que recoge la guía. La empresaria florista Matilde Ferrer y la deportista Nuria Cañas Fernández, primera mujer seleccionadora de un equipo masculino de Kayak Polo en la Comunitat Valenciana también son protagonistas.