Paiporta guardona els ‘Còmics per la igualtat’

La segona edició del certamen ‘Còmics per la igualtat’, iniciativa d’Interampa amb la col·laboració de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta, ha conclòs amb l’entrega dels guardons a l’alumnat guanyador. Aquesta activitat formava part de la programació de l’Ajuntament amb motiu del 8 de Març, Dia de la Dona.

En l’acte d’entrega varen estar presents l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, la regidora d’Igualtat, Esther Coronado, i el president d’Interampa Paiporta, Miguel Ángel Ortiz, a més d’altres membres de l’equip de govern i representants del comerç local.

A més, en l’acte d’entrega de premis es va realitzar la xarrada ‘Manga i anime sota la lupa violeta’, a càrrec de Marta Gómez, d’Espai Calandra, entitat feminista de formació i acompanyament a la igualtat de gènere.

L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, va subratllar que «el còmic és una eina molt potent per a transmetre valors i parlar sobre qualsevol tema, ja que connecta molt bé amb la joventut i, per això, és l'instrument perfecte per a introduir la igualtat de gènere i sensibilitzar en educació per al desenvolupament en els nostres centres educatius».

La regidora d’Igualtat, Esther Coronado, va afegir que «tot i que la realitat actual a la creació i edició de còmics amb perspectiva feminista és més favorable que fa uns anys, continua sent necessari el paper de mares i pares per a facilitar i oferir a xiquetes i xiquets, títols que els enganxen a la lectura, que els mostren dones diverses i aventures o vivències diferents i amb perspectiva feminista».

Per a Coronado, «si, per una banda, recordem que les xiquetes i els xiquets aprenen de la imitació per l'exemple, i per altra banda, prenem consciència de que una xiqueta o xiquet amb un bon còmic a les mans serà una persona adulta amb un llibre a les mans, la lliçó és molt senzilla: mares i pares, llegiu».

Els guardons entregats a les xiquetes, xiquets i joves guanyadors varen consistir en lots de còmics, a més de xecs per valor de 70 euros per a realitzar compres en el comerç local, gentilesa de l’Associació de Comerç de Paiporta.