La Semana Santa vuelve a Benetússer tras dos años cancelada por la pandemia. En esta celebración, conocida también por ser Fiestas de Interés Turístico Provincial, se retoma la famosa representación de las escenas sacras de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo por parte de la Agrupación Cultural La Pasión.

¿Desde cuándo interpretas este papel?

Este será mi sexto año, quitando los dos años de pandemia que no se ha actuado.

¿Cómo recuerdas la Semana Santa antes de la COVID-19?

No sabría decirte. Como era algo normal, cuando llegaban las fechas de Semana Santa las calles de Benetússer se llenaban completamente. Ahora hay un poco menos de afluencia, pero creo que para el jueves por la noche y el viernes, que es el gran día, estarán otra vez las calles llenas.

¿Cómo viviste la cancelación de esta celebración los dos últimos años?

Las primeras Pasquas que se cancelaron, como primero se suprimieron las Fallas y también soy fallero, ya no me pilló de nuevas. Fue un fastidio y hubo que aguantar el chaparrón. Y en las del segundo año, en principio, teníamos pensado que todo había pasado. Pero cuando empezó a subir el índice de casos en octubre, la agrupación (Cultural La Pasión) decidió cancelar el acto de Semana Santa porque para ensayar nosotros tenemos que juntar muchas personas y no se podían reunir más de diez .

¿Eres actor?

No, soy actor amateur. Prácticamente todos los que formamos la Agrupación Cultural La Pasión somos actores amateur.

¿Qué significa para ti interpretar este papel?

Para mí, este papel es el personaje más bonito que hay. Es el más sacrificado a la hora de ensayar. Representarlo en el pueblo es una gran responsabilidad porque todo el mundo está pendiente de él y les hace mucha ilusión cuando lo ven pasar. Hay bastante gente que lo siente mucho, les emociona... Cuando está cargando la cruz y la gente del pueblo le está insultando o latigueando, hay gente que grita: «¡No le peguéis más!». También hay quien llora. Incluso, a la gente no creyente le impacta. Jesucristo es un personaje muy importante.

¿Cómo te preparas para este papel?

En realidad, durante los meses que estamos ensayando, se trata de un ensayo normal como cualquier otra obra. Cuando llega el momento de las representaciones es cuando se necesita mucha concentración porque es un personaje que tiene mucho texto.

¿Cómo vives las representaciones?

Muy bien y con mucha ilusión (ríe). Como estoy arropado por mis compañeros, se hace más ameno.

Antes de interpretar a Jesús, ¿participabas en la Semana Santa?

Sí, yo llevo ya unos 15 o 16 años en la agrupación. Empecé con papeles menores de gente del pueblo, de romano... Luego, me metí en el Sanedrín. He pasado por casi todos los sanedristas. Menos por los papeles más relevantes, he interpretado todos personajes del Sanedrín. Luego, me metí a Sayón, que es el que latiguea a Jesús. Tras los tres años de sayón, pasé al papel de Cristo.

Y, ¿Quál de los diferentes actos de la representación es el que más te gusta?

Sin duda, la Calle de la Amargura. Es el acto por excelencia de la Semana Santa. El Domingo de Ramos también es un día de alegría, por la entrada por las palmas y la burrita. Además, el Descendimiento, que es viernes por la noche, es un evento importante porque tiene un motivo doloroso. Pero, desde luego, el gran día es la Calle de la Amargura, que es el viernes por la mañana.