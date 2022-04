La zona de picnic de Quart de Poblet "La Pinadeta" volverá a abrir sus puertas a partir del viernes 15 de abril. Este espacio municipal, diseñado para el disfrute de los vecinos y vecinas, permanecerá abierto de 11:30 a 20:00 horas los sábados, domingos y casi todos los festivos. En caso de no abrirse se avisará con antelación.

La reserva para los días de Semana y Santa, es decir, del viernes15 a 18 de abril, se realizará el miércoles 13 de abril de 10:00 a 13:00 horas en el mismo Ayuntamiento sin cita previa. Ese día solo podrán reservar las personas empadronadas en Quart de Poblet. Por ello, deberán presentar el DNI o un certificado de empadronamiento. Para las personas que no residan en el municipio o que no han podido reservar en el Ayuntamiento podrán acudir directamente a las instalaciones el mismo día que se desea realizar el picnic y acceder en caso de que queden plazas libres.

La reserva, que no se podrá realizar en nombre de otros, dará derecho a la ocupación de una barbacoa y una mesa. La persona que haya realizado la reserva deberá presentarse antes de las 13:00 horas en la instalación. En el caso de no acudir se anulará la reserva.·El mismo usuario no podrá reservar mesa para dos días consecutivos.

El recinto de "La Pinaeta", ubicado junto al Palacio de Justicia de Quart de Poblet, se ha convertido en un lugar de encuentro de amistades y familiares desde su puesta en marcha en 2009. Este espacio dispone de una zona para barbacoas, paellas de tamaño familiar y gigante, pilas de lavado, pipican, contenedores para reciclaje y espacio de juegos infantiles, así como baños y mesas adaptadas para personas con diversidad funcional.