La tala de unos 60 pimpollos de entre 10 y 12 años en un punto del bosque de la Vallesa, en el término de Paterna, ha supuesto la apertura de una investigación por parte de la Policía Local y de una denuncia ante la dirección del Parc Natural del Túria.

La Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria ha sido la entidad que detectó la infracción mediambiental y la ha trasladado a las autoridades. Según el directivo Quico Pellicer, el colectivo ecologista tuvo conocimiento de los hechos la semana y comprobó sobre el terreno, un espacio de unos 20.000 metros cuadrados, que se habían talado unos 60 pinos pequeños y a otros les habían cortado las ramas. El punto se localiza cerca del club Montecañada, en pleno bosque de la Vallesa, en una parcela de propiedad privada que hace años era un campo de algarrobos.

«No entendemos esta barbaridad. No tiene ningún sentido. Las persona que lo ha hecho es un indocumentado que no sabe que en un parque natural hay que pedir permiso para cualquier intervención y que además, no se puede hacer lo que a uno le dé la gana en un terreno del parque, aunque sea privado», critica Fracisco Pellicer, que lleva casi treinta años de activismo en defensa del bosque de la Vallesa.

Denuncia ante el ayuntamiento

La Coordinadora puso en conocimiento los hechos y remitió material gráfico el pasado viernes al área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Paterna, cuyos técnicos enviaron a la Policía Local, además de confirmar verbalmente que no se había solicitado ni concedido ninguna autorización municipal para la tala.

Y los agentes hicieron un atestado en el que se recoge la dimensión de los hechos, que ha sido trasladado esta semana a la dirección del Parc Natural del Túria, que pertenece a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

La Coordinadora reclama que se investigue a fondo este caso y recuerda a ciudadanía y a la propiedad de distintos espacios del bosque que la Vallesa es un espacio vulnerable cuya preservación es responsabilidad de todos.

Clareos y reforestación

Por otra parte, la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria sigue desarrollando su doble acción en la Vallesa, en colaboración y de forma coordinada con las administraciones competentes en el parque natural.

Por un lado y de forma voluntaria, el colectivo, junto a otras asociaciones, realiza tareas de clareo de pinos de pequeño porte en una amplia superficie (unos 20.000 metros cuadrados) donde se produce una acumulación masiva de ejemplares que compiten entre sí y no crecen. Tras varios años, ya casi se ha completado la actuación en esta zona. Una vez se culmine el trabajo en este punto, en uno de los márgenes del Barranco de Rubio, se actuará en la zona de la otra ribera, donde hay otros 15.000 metros cuadrados de zona forestal que requieren de esta intervención. «En estos puntos lo que interesa ahora es que se desarrolle el sotobosque, que es muy necesario», indican.

Por otro lado, la Coordinadora ha impulsado en los últimos días actividades de reforestación con especies mediterráneas con la participación del colegio el Parque de la Canyada. Unas 60 personas acudieron a la llamada ecologista por la que se plantaron carrascas y otras especies adecuadas para esa zona.