Rafelbunyol invertirà 240 mil euros en la millora de les àrees industrials en 2022

L'Ajuntament de Rafelbunyol ha aprovat destinar 240 mil euros la millora de les distintes àrees industrials de la localitat durant 2022. Es tracta d'un projecte progressiu de millora, modernització i dotació d'infraestructures i servicis que es desenvolupa des de 2018 amb una inversió total 672.666,64 euros que ha sigut possible gràcies a les subvencions de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Enguany es continua adequant les infraestructures del Polígon l'Horteta amb una dotació de 200 mil euros procedents de l'IVACE. Un important projecte al qual, per primera vegada, se suma la rehabilitació de l'àrea del Polígon del Sector V amb una subvenció de 40 mil euros de la mateixa entitat.

Les obres s'orientaran a la millora de les condicions de treball i funcionament del polígon amb: la millora de l'asfaltat i de les condicions del trànsit dins del polígon, l'adequació del carril bici, l'adequació de zona verda en el perímetre del polígon per millorar la imatge i possibilitar el seu ús per als treballadors, la substitució de l'enllumenat públic per a millorar l'eficiència energètica i disminuir costos, la senyalització horitzontal i vertical i la instal·lació de noves CCTV de vigilància.

Fran López, alcalde de Rafelbunyol, afirma: "Treballem per a fer de la nostra localitat un poble millor amb millors serveis i oportunitats de desenvolupament. Aquest projecte sorgeix per la necessitat de millorar les condicions existents en el polígon. L'antiguitat del seu traçat i de les instal·lacions juntament amb l'increment de l'ús en els últims anys, fa necessàries mesures de modernització i millora per d'augmentar la productivitat de les empreses ja implantades i atraure altres noves".