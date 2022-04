No sólo no ha podido con ella, sino que tras dos años de suspensión, la representación del juicio a Jesús ante Pilato por la Agrupación Cultural La Pasión de Benetússer se ha vivido aún con más fervor si cabe en este Jueves Santo por los centenares de personas de toda la comarca que llenaron la plaza frente al ayuntamiento para presenciar el que para muchos es el acto más importante, al menos el que más expectación crea, de la Semana Santa de Benetússer, nombrada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

La representación llegó con novedades. la más llamativa, la de los actores. Sobre el escenario dos ediles, Juan Alarcón, concejal de Cultura, que interpretó de forma magnífica a Pilato. Él mismo confesaba "que he cumplido un sueño. He hecho de todos los personajes menos de Jesús y Pilato y por fin me ha tocado". También, San Juan estuvo representado por el concejal de Fiestas, Denis Madrid, que llegó hace años a presidir la Agrupación Cultural La Pasión.

Otra de las grandes novedades que pillo por sorpresa al.ounluco fue la inclusión de una escena final. La de María, interpretada este año por Tete Moncholí, que subió al escenario a limpiar la sangre derramada por su hijo cuando fue azotado y coronado con espinas. María intercambia unas palabras con Salomé, esposa del pretor, donde comparten el dolor de una madre por encima de todas las cosas.

Tampoco se le notó a Sergio Ataz estos dos años sin interpretar a Jesús. Volvió a hacerlo con la magnanimidad que requiere el personaje. La emoción se notaba en el ambiente de volver a ver sobre el majestuoso escenario romano hasta 70 actores que participaron en los diversos pasajes bíblicos representados como la visita del Sanedrín, que exigió a Poncio Pilato la muerte del Nazareno , la visita de Jesús a Herodes, el indulto a Barrabás o el posterior lavado de manos del pretor de Roma al condenar al reo. Tampoco faltaron las escenas más sangrientas como los latigazos de los soldados y colocación de la corona de espinas, que levantaron del asiento algún otro niño que no podía aguantar ese sufrimiento y que se encontraba entre los centenares de asistentes que abarrotaron la plaza, y entre los que se encontraban la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz y toda su corporación municipal.

Después del juicio, la Pasión se traslada a la calle de la Amargura, con la participación también de las siete cofradías y la hermandad de Benetússer. Los actores de La Pasión recrean en este trayecto varias estampas como las Caídas del Señor, Encuentro con su Madre, Ayuda del Cirineo y Gesto piadoso de la Verónica hasta el Monte Calvario donde se procedió a la Crucifixión de Cristo, que son seguidas atentamente por los vecinos y vecinas que se agolpan en los laterales de la calle para no perderse ni un detalle.

71 aniversario

Justo antes de la pandemia, en la Semana Santa de 2019, se cumplían 70 años de la celebración de esta fiesta como tal cuyos orígenes orígenes se remontan al año 1949, con la representación muda de «El Descendimiento» en el templo parroquial por la Agrupación Cultural La Pasión.

Gracias al impulso del párroco Eduardo Ballester y, tras pedir colaboración a la junta directiva del Hogar del Productor, a la Comisión Fallera y a varios particulares, ese mismo año se procesionó al Cristo yacente. Al concluir los participantes se comprometieron a fundar las dos primeras agrupaciones religiosas hasta las ocho actuales.

Este Jueves santo debería haber si el 73 aniversario, sin embargo el confinamiento por el Estado de Alarma del año 2020 y la prudencia por parte de la Agrupación Cultural La Pasión en 2021 ante el aumento de la incidencia por una nueva ola, obligaron a este paréntesis que no ha servido para más que para retomar aún con más ganas y fervor esta Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Homenaje a la Brigada Municipal

Instantes antes del inicio de la celebración de la representación del Juicio al Nazareno ante Pilatos, el Ayuntamiento de Benetússer quiso homenajear a los miembros de la Brigada Municipal , encargada del montaje y pintado de todos los escenarios y el resto de instalaciones necesarias para poder llevar a cabo con tal seguridad y calidad las numerosas escenificaciones que se llevan a cabo durante la Semana Santa en Benetússer. El acto tuvo lugar en el hall del consistorio ante la presencia de la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz.